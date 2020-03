JULIÁN. Los bancos les mandan a decir que estarán cerrados todo este tiempo del toque de queda de Julián y que allí nos “vidrios” quién sabe cuándo. ¡Ahhh! Y que los que no sacaron pisto a tiempo, que la aprieten, y “pior” si no tienen tarjeta de crédito.



ESPOSO. Otra vez los periodistas. La primera es gracia, la segunda es tontera. A la Lincoln se fueron a zampar a la casa de la contagiada y entrevistaron al esposo en vivo y a todo color.



LEJOS. Ya es tiempo que nos avivemos y que aprendamos a ser profesionales con nuestro trabajo. En todos lados, a los sospechosos –y no digamos a los contagiados- les hacen tomas de lejos.



CARAVANA. Pero, todo el desmadre se armó por otro funcionario de Salud, que volvió a meter las “patricias”. Hasta caravana armó la muchachada cuando el hombre les dijo, con pelos y señales, dónde estaban los enfermos. Sean serios.



VOCERA. Bueno sería que nombraran a un solo o a una sola vocera de las cifras oficiales del llevado y traído. Entre más funcionarios hablan, más confusión.



BIEN. Para que vean ustedes que nunca se queda bien. Si hay cuarentena, toque de queda y otras hierbas, malo y, si se toman medidas, también malo. Allá, en España, le están volando maceta que es un contento a Pedrito Sánchez por haberse dormido en sus laureles.



EUROS. Hoy “Pedrito” anuncia 200 mil millones de euros para atacar el virus por tierra, mar y aire. Lástima que ya se le murió tanta gente.



CHOLA. Aquí, por lo menos, hasta ahora no llevamos ni un palmo y la mayoría de los casos –seis de nueve- están concentrados en la chola de la seño que armó pachanga cuando vino de Madrid.



RESCATE. El Indómito anuncia agresivo plan de rescate económico para las víctimas del coronavirus del sector turismo, comerciantes, campesinos, agroindustriales, en fin... El Pammy lamenta que se pierden 100 millones de verdecitos al mes por el cierre del turismo.



CORAZÓN. También le pide JOH a los banqueros que se pongan la mano en el corazón y saquen todo ese billete de la liquidez para prestarle a la “people”. Hay que ser solidarios, les manda a decir.



HAMBRE. Otra vez el Zonal Belén hasta la pata de vendedores y compradores a pesar del toque de queda. Lo que pasa, dice Rafael Sánchez, el presidente del mercado, que “si no vendemos, no comemos... o nos morimos por el coronavirus o nos morimos de hambre”.



CALOR. La OMS le manda a decir a Donald Trump que el coronavirus sí sobrevive al calor y a los climas húmedos, y le piden que deje de inventar historias de que la pandemia “morirá” en abril, por las altas temperaturas.



CIERRE. Cierre total de las embajadas y consulados de Honduras, anuncia Lisandro. Abrirán hasta segundo aviso y, por los vientos que soplan con el coronavirus, quién sabe.