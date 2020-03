BURRA. Caramba, compa, como dice aquel, aquí la “people” sí es burra. Casi todo el santo día hubo más tráfico ayer que cualquier día normal. Vale que hay “alerta roja”. Y, si son los supermercados, ni hablar. Así pasó en Italia y ya ven.



BILLAR. En un billar de un barrio capitalino ni cabían los parroquianos. Llegaron los chepos municipales, apoyados por los chepos preventivos, y ni así se querían regresar a sus cholas. Pobre, pueblo, pueblo...



CAMA. Ni vamos a toser si esa pandemia se llega a entronizar aquí, como en Italia y España, porque, como no hacemos caso. Nada cuesta quedarse en casita. Escuchemos a Lio Messi. Escojamos entre la cama de la casa o el camastro de un hospital.



BALDE. Ya son ocho casos en Honduras y lo bueno, dentro de lo que cabe, es que hasta ahora no ha habido ni un palmo. En Guatemala solo tenían un caso y ya pateó el balde.



CUENTA. Lo único que faltaba. Los ilustres del Cohep pidiendo que los días no trabajados sean dados a cuenta de vacaciones. Sean serios. ¿Acaso es culpa de los trabajadores?



FRANCIS. Reaparece, en carne y hueso, Francis Contreras, el exvice de Salud, ahora como refuerzo y vocero del Covid-19, aunque la oficial sigue siendo la Araujo.



REDES. La “people” es pelis para pasar metida en esas redes, día y noche, pero solo mira pura basura. Chismes, pornografía, fake news, memes, en fin... Las noticias serias les pela el eje.



OMS. A nadie le importa el pronóstico de la OMS de que aquí se podrían dar hasta 20 mil contagios. Si eso se llegara a dar –Dios nos libre- dónde creen que van a meter a tanto enfermo. ¿Y con qué puercas los van a atender?



TOQUE. Varios alcaldes salieron con la onda del “toque de queda”. Si la cosa no es changoneta. Eso solo lo puede hacer el presidente, en Consejo de Ministros, y debe ser ratificado por el Congreso.



CREATIVOS. A ver si la “resignada” y compañía se ponen creativos para ver cómo puercas le lanzan un salvavidas a la pobre industria sin chimeneas, que será de las más golpeadas por la pandemia. Adiós Semana Santa y, hasta el otro año si Dios quiere, papa...



CARAVANA. El valiente Quintín suspendió la caravana de DB, su candidato, y el “comandante libreta” canceló su gira por California, invitado por sus bases refundidoras. Todo sea por el coronavirus.



FRANCIA. Para que vean lo yuca que está la cosa, que en Francia ya nadie podrá salir de sus casas, nadie. Si alguien se enferma, tiene que llamar para que lo vayan a traer en ambulancia y llevarlo al hospital.



TRUMP. Ajá, y qué tal si se cumplen esos pronósticos de Donald Trump, de que la pandemia comenzará a desaparecer allá por julio o agosto. Cuántos casos más, si no nos quedamos en casita, se podrían dar de aquí a esa fecha.