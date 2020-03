TREGUA. Lo único bueno del coronavirus, dicen unos chuscos, es que ha obligado a los políticos a decretar tregua y a quedarse en casita. No hallan qué inventar.



CASA. Bombardeo de videos el fin de semana con la leyenda “quédate en casa”. Españolas y mexicanas, que pasan cuarentena en Italia, inundaron los chats con esos mensajes. Nada cuesta agarrar consejo.



MEJOR. Ajá, los mismos que han pasado criticando el Centro Cívico, que para qué puercas hicieron eso, que mejor hubieran hecho hospitales, hoy en contra del decreto de emergencia para construir hospitales y contratar personal.



TERROR. Qué divertido. Algunos canales de TV locales –como para “desestresar” a la pobre “people”- pasando películas de terror sobre virus y bacterias, donde mueren millones. Ja...je...ji...jo...ju...



VEINTE. La pandemia solo se compara con la llamada peste negra o peste bubónica que dejó millones de muertos en Europa y Asia –principalmente en Italia- entre los años 1347-1352. Pero, aun así, aquí a algunos ilustres todavía no les cae el veinte.



AMLO. Quién como AMLO. Es el único presidente en todo el planeta que no ha tomado medidas. Sus “amigos” dicen que lo único que le preocupa al hombre son sus amigas, las feministas.



MAMO. A otros que se las pela el coronavirus es a los ilustres de la alianza del Colegio de Abogados. Los Fredys y otras hierbas montaron sus elecciones en medio de la alerta roja. En otro país habrían terminado en el mamo.



AYUDAR. ¡Vaya, hombre! Por fin apareció el Colegio Médico, pero no crean que para preguntar que en qué puercas puede ayudar con la pandemia, sino, para lo mismo de siempre. Y esto que la mayoría de sus afiliados son empleados del gobierno.



CANDIL. Los hondureños, dicen, somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Aquí somos desobedientes, pero, en otros lados, bien mandaditos. La alerta roja les peló el eje a muchos y se la pasaron por allá donde dijimos.



OCHO. Allí estaba uno va de quejarse en esas redes porque tuvo que hacer cola en Toncontín para la tal prueba. “Descubrió” que aquí no estamos preparados. Habrá visto esa locura en los aeropuertos de USA –filas interminables hasta de ocho horas- para que le pongan el termómetro.



GENTE. Por primera vez en su historia, el Vaticano celebrará la Semana Santa sin gente. Qué tal. Pero ni así se convencen aquellos que todo lo politizan.



BARBIE. El coronavirus, sin querer, queriendo, como decía Chespirito, salvó al Olimpia por el 4-1 del sábado. Sigue volando la Barbie.



COPECO. Mandan a decir los de Copeco y otras hierbas que no quieren volver a ver mirandas en los aeropuertos catrachos. Ni “people” que llega a dejar ni a traer, así es que, se acabaron las despedidas melodramáticas.