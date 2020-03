GEL. Llegó el primer cargamento de gel a los banasupros y se fue como pan caliente. Más tardaron en bajarlo de los camiones que la “people” en arrasar con los botecitos.



BUKI. Adivinen qué funcionario se quedó lamiendo los bigotes, como el gato cuando se le fue el ratón tierno, porque esta noche iba con una pollita, para el concierto del Buki... “I’m sorry for you, my friend”.



MANO. Ajá, si no se voltean ni a ver, malo, si se miran, también malo; si no se dan la mano, malo, y si se la dan, también malo. Una cosa es que sean adversarios políticos y otra, muy distinta, que sean enemigos.



MILAGRO. Por lo menos el pastor Guillermo Maldonado, quien es originario de Langue, Valle, hizo el milagro de que el señor de la televisión y JOH se dieran la mano, no importa el coronavirus.



PASTOR. Otra vez Sergio Castellanos. Lo bueno de lo malo es que esta vez ni sus propios compañeros de bancada le pararon bola. Mercenario, sepulcro blanqueado, come cuando hay, saltatapias, robagallinas, fue lo menos que le gritó al pastor Guillermo Maldonado.



COTERRÁNEO. Muy entusiasmado Mauricio Oliva al condecorar a su coterráneo del sur encantado y destacó que “juntos podemos sacar adelante a Honduras”. Para que vean.



OCHO. Esos chuscos de las redes no hallan qué inventar. Ahora andan con la onda de que “se suspenden las elecciones por ocho años por el rollo del coronavirus”. ¡Bárbaros! ¡Insensatos!...



GUARO. Ahora se han inventado que el sexo y la masturbación nos protegen del coronavirus. No les basta con haber regado la bomba de que el guaro y las cervecitas heladas matan el virus. ¡Qué lenguas!



REMEDIO. Es como con el rollo de las mascarillas, se inventan unas y, como en el mercado no hay ni para remedio, ahora se han sacado que con un brasier salen dos mascarillas, y baratas.



VUELOS. Caramba, compa, como dice aquel, ese coronavirus, al suave, se ha venido a pasear en la olla de leche. El mundo entero prácticamente está paralizado. Con solo la suspensión de vuelos entre USA y las Europas, se imaginan las pérdidas multimillonarias.



FOTOS. Gran clavo el de Donald Trump ahora que el secre de prensa de Bolsonaro ha aparecido con la pandemia, luego de que se sacara fotos con él, en la mismísima Casa Blanca.



NOTICIA. A ese ritmo que lleva el coronavirus, pronto la noticia ya no será quién está infectado, sino, quién no. Dios que nos agarre confesados.



CLASES. Pues, hombre, Hilario, suspendidas las clases por dos semanas en todo el sistema público y privado, incluidas escuelas, colegios y universidades.



DEDOS. Adivinen quiénes están cruzando los dedos para que revienten muchos más casos de coronavirus y una tendalada de muertos. Y, para qué creen ustedes. Como aquí todo se politiza.