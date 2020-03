PÁNICO. Histeria colectiva, pánico, locura, por la confirmación de dos casos. Hay que ser serios. Ajá, y qué tal si estuviéramos como China, con más de tres mil muertos.



MUNDO. Bien dicen que el mal de unos es el bien de otros. Los supermercados estaban ayer a reventar, con la gente como loca llenando las canastas, como si fuera el fin del mundo.



IHSS. Ojalá y centralicen el liderazgo de los que están al frente de la pandemia. Hay mucha gente hablando y ayer hasta un médico del IHSS salió especulando con un caso.



VIENTO. En el hemiciclo soplaron ayer, con dispensa de debates a petición del propio Mauricio Oliva, a darle viento a las exoneraciones de impuestos a los geles, alcohol etílico y otras hierbas, por la pandemia.



SESIÓN. Lástima que no lo hicieron desde antenoche, como lo había pedido JOH, y todo porque muchos diputados no llegaron a sesión por irse a ver el partido de la pimpa. Ajá, y no era que les iban a descalfar los días no trabajados, y las llegadas tardes.



VIAJES. Cancelados de tajo los viajes de ministros y funcionarios, así es que se bailaron los que pensaban irse a fregar el bote en Semana Santa con la casaca de que iban a “congresos” y otras hierbas.



MEJOR. También se le pide a la “people” que, si no tiene nada urgente que ir a hacer a países como Italia, España, Alemania, China, Japón, Corea del Sur, Irán y Francia, que mejor se quede en casita.



IDEAS. Iglesias, sociedad civil, empresarios, escuelas, universidades, en fin, pronunciándose sobre la pandemia y proponiendo ideas para enfrentarla. Ajá ¿y el Colegio Médico? Solo saben decir que no hay esto, que no hay lo otro, como si la gente no supiera.



TREGUA. Mario Noé llama a la clase política, a sumarse a la prevención, declarando una tregua en sus actividades. A ver si se oye, padre...



RAMAS. Bukele no se anduvo por las ramas para declarar cuarentena en todo El Salvador y prohibir el ingreso de cualquier extranjero a su territorio.



MANO. Ojalá que aquí el Pammy no vaya a seguir presionando, a través de interpósita mano, para que sigan dejando entrar –como Pedro por su casa- cruceros y vuelos chárter. Una cosa es una cosa y otra es otra cosa.



TURISMO. Pero, como dicen que no hay mal que por bien no venga, el turismo interno se va a disparar en Semana Santa ahora que la “people” no podrá viajar afuera.



CASACA. Mario Tomás Barahona, el presunto pastor, jura que eso del coronavirus es pura casaca, que es un invento de los chinos y de las mafias de los medicinas, y que hay que seguir con el apretón de manos, saludando de pico, y dando cultos en las iglesias. Será.



FLUJO. Los de Aeropuertos de Honduras ya empezaron a tomar medidas y mandan a decir que el flujo de pasajeros no se ha reducido.