LETAL. El que tenga oídos, que oiga. Manda a decir JOH que la desinformación puede ser más letal que el mismo coronavirus. Allá aquellos medios serios que le sigan el juego a los orates de esas redes.



LOCO. Dicen las viejitas que, donde hay un loco, que no hayan dos. Pero, tanto va el cántaro al agua, que al fin se revienta. Ahora es que al turquito salvadoreño se le ha ocurrido la gran “ideota” de exigirle pasaporte a los hondureños.



VISA. Por eso es que esta región no crece ni prospera. En Europa integraron un solo país con idiomas, monedas y hasta razas distintas. Honduras debería pagarle a Bukele con la misma moneda y una cuarta más. Que le exija visa a los salvadoreños.



PECHO. Pero, allí apareció LZ en unas redes, sacando pecho porque lo vino a visitar el vice de Bukele. ¿Entenderán estos neófitos los problemas y las relaciones de Estado?



CHELATO. Muy contento Mauricio Oliva ayer que fue a visitar a su amigo Chelato al IHSS. Se aclara que son aleros desde hace como mil años, para que los chuscos no salgan con que andaba haciendo política.



CORTÉS. Alcaldes, convencionales y presidentes de comités locales de Cortés se encaramaron anteayer al barco del “papi”, jura Leonel Ayala, el ministro de Gobernación y otras hierbas... Será.



MISA. Al suave liberales y refundidores empiezan a reencontrarse. El popular “Toñito” Rivera, regidor de Libre en SPS, ya tuvo misa con CF y lo mismo han hecho unos y otros en Juticalpa. Qué bueno.



MODA. Llegó la salvación del Centro Cívico, con el “teletrabajo”, y todo gracias al coronavirus. En el mundo entero lo han puesto de moda, incluido Apple, Google, Facebook, en fin...



AGUA. Preguntan los capitalinos que cómo puercas hacen con esa recomendación de lavarse a cada rato las manos con agua y jabón si aquí no hay agua. Ajá, y qué tal si le dan viento a los Bosques de Santa María, “pior” para que haya.



CHAPULÍN. Pero, desde la muni mandan a decir que nadie se aflija ni se afloje, porque ya vienen las tres represas, así es que, calma, calma, y que “no pande el cúnico”, como decía

el Chapulín.



REBAJAS. Los Adalid y otras hierbas están pidiendo rebajas hasta de cuatro y cinco yucas en los combustibles a partir del próximo lunes ahora que el oro negro, gracias al coronavirus, se ha venido a pique.



LUCHA. Les ha llovido sobre mojado a las dirigentes feministas por la pintarrajeada de la catedral. “Aunque la lucha sea justa, dicen, ninguna mujer sensata quiere parecerse a ellas... en vez de sumar, ahuyentan a la mujer”.



GÉNERO. Y mandan a decir que por eso el movimiento feminista no crece en Honduras, porque ha sido raptado por grupos anarquistas, y lo que reivindica son ideologías, no la verdadera lucha por la equidad de género.