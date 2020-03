CARNE. Hoy sí, papa, cuartel general contra el coronavirus, con dos cortes al día, por parte del Sinager. ¡Vaya, hombre! Hoy sí están poniendo toda la carne en el asador. El de Copeco estará full de cabeza.



TOTAL. Italia anuncia aislamiento total por el coronavirus, la NASA confirma su primer caso, en Florida declaran emergencia, Canadá registra la primera muerte, en Irán apilan los cadáveres, en fin... ¡Ahhh!, y en Costa Rica los equipos jugarán sin público.



CARAVANA. Allá en chapinlandia esperan a la caravana para darle media vuelta ¡arrrrr! por eso del coronavirus. Sepa Judas quién será el que ennavaja a esa pobre “people” y se aprovecha de sus necesidades.



GEL. Ya oyeron. Tres millones y medio de botes con gel contra el coronavirus y los repartirán en las escuelas. Qué bueno. Que ni crea ese coronavirus que aquí le tienen miedo.



GRACIAS. Bien dicen que no hay mal que por bien no venga. Los precios del petróleo se han venido a pique gracias al coronavirus. Arabia Saudita ha botado los precios luego que no pudo llegar a un acuerdo para reducir la producción. Qué bueno.



BURRO. El “papi” volvió a prometer que trabajará como un burro para crear empleos cuando ocupe la silla de JOH. El alcalde de todos los capitalinos –menos de uno- estuvo en la 3 de Mayo, El Carrizal, El Reparto y en el barrio Lempira.



CATEDRAL. El violador eres tú, le gritaron a Danielito, allá en Nicaragua. En cambio, aquí –y para no variar- se la volvieron a sacar con la Catedral. Pobre, pueblo, pobre...



CHILE. Aparte de pintarrajear un templo cristiano, habrá necesidad de ser tan ofensivo, vulgar y hasta patán para expresar un sentimiento de protesta en contra de lo que sea. Ni en Chile, que allá casi han incendiado el país, hicieron eso por el Día de la Mujer.



APRENDER. Deberían aprender un poquito de sus congéneres mexicanas, que hicieron una protesta sin precedentes al decretar “un día sin nosotras”, y se desaparecieron. Y, vayan a preguntar allá a cuántas féminas han asesinado, y con saña.



FEMINAZI. Por eso es que en algunos países como España llaman “feminazi” al movimiento feminista radical. No hay necesidad de ofender a Dios para hacer un reclamo. Si no topan al cardenal, el cardenal no es la Iglesia.



TREGUA. El dúo del CNA le da una tregua a los alcaldes, para que se porten bien, y no metan las uñas. Hasta por escrito se comprometieron a esperar con el chele Cano.



RUIDO. El dúo dinámico le caerá a los Bosques de Santa María, porque hay demasiado ruido y, cuando el río suena, dice GC, piedras trae...



WIFE. Tiene un buen CV y una buena presentación en derechos humanos. Lástima el conflicto de intereses por ser la wife de un alto funcionario del Estado dedicado a la seguridad.