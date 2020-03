REDES. Y dele que dele en esas redes con que ya está aquí el coronavirus. ¿Será que eso se podría esconder? Es como creer que una fémina embarazada lo pudiera ocultar.



TÓRAX. La otra cosa es que casi todos los médicos, aunque sean empleados del gobierno, son, a la vez, enemigos del gobierno y serían los primeritos en mandar fotos y videos desde el Tórax o del San Felipe.



CURSO. Anuncian importante curso para aprender a lavarse las manos por lo del coronavirus. Lo impartirá Pilatos. Y en la Iglesia ahora darán la hostia en la mano.



AMAPALA. El fin de semana se confirmó que LZ ya va otra vez por la guayaba, así es que, no tardan en empezar otra vez a darse en la madre en lo queda del pobre PL. La misa fue en Amapala.



TORONES. Para que vean que “Netanyahu” cumple años en el mes de los torones de la política. El 1 de este mes cumplió el oráculo de la carretera al batallón y, a mediados de marzo, cumplían el general Carías, Rosuco, Carlos Roberto Reina, en fin...



FIESTA. Toda una fiesta el lanzamiento de Mauricio Oliva en sus dominios cholutecanos. Lástima los planchones del audio. ¡Ahhh! Y que no pudieron hallar a otro para que presentara al hombre.



OLGUITA. Muy entusiasta y eufórica la “resignada” Olguita Alvarado en el lanzamiento de “Netanyahu”. Allí estuvo en primera fila, al lado de “Míster Álvarez”, como le encantaba decirle a Pepe antes de que se lo reventara.



CALLEJAS. Otro que ya se le cuadró a Oliva es Callejas. Desde Atlanta le mandó a decir con su primo que él es el hombre y que “Mauricio Oliva sí, otro no”.



ROGAR. Una vez más Mauricio Oliva dijo que viene a dar un paso al frente y que a él nadie lo tuvo que rogar o convencer para que se lanzara. Será.



PUENTES. El cholutecano se presentó como el hombre que sanará las heridas que mantienen divididos a los hondureños, en el arquitecto de los puentes del entendimiento que tanto urge el país y en el defensor e intérprete de la mayoría silenciosa.



DIÁLOGO. “Me comprometo a construir puentes de entendimiento, puentes de diálogo, puentes de consenso, para que Honduras, ustedes y su familia puedan vivir sin conflicto en las calles”, dijo.



COPÁN. El “resignado” de El Hatillo anduvo en gira por Copán, donde lanzó a sus candidatos a diputados y a alcaldes, y le dio la más cordial bienvenida al de los puentes del entendimiento.



CNE. Esa resolución del CNE, según “voz de muerto”, es para que a ningún ex se le vaya a ocurrir lanzarse. Será.



FURIA. Árbitro ridículo. Están agrediendo a la banca de uno de los equipos y lo que hace es expulsar al entrenador del club agredido, y luego a su asistente, en lugar de detener el partido y pedirle a los orates de las graderías que calmaran su furia.