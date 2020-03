INFOP. Pues, hombre, Hilario, dicho y hecho, el Cohep se retira del Infop con todo y aportaciones. Que lo sostengan los “analistas” y el sindicato.



ZOPE. Si casi todo el presupuesto del Infop se va en las “conquistas” del sindicato y en los salarios de sus empleados, qué sentido tiene seguir gastando pólvora, en zope.



GUAYO. El “Guayo” Facussé hasta casi para las “patricias” de la carrera que pegó por ir a abrazar y a felicitar a JOH en la asamblea del Cohep. ¿Entonces?



NIÑO. Que alguien me explique, pide el chino Castillo, cómo es eso que Chávez anda pregonando a los cuatro vientos que el “Niño Gualaco” será el próximo presidente del Congreso.



TÍO. Eso significa, dice el “Tío Chino”, que Reinaldo ya tomó partido por el movimiento sin cabeza. RRC le pide a RS, que mejor se retire el CCPN, para que no contamine las elecciones internas... Será.



PAPI. Pero, la polémica y esotérica Mercedes Saravia, le pide al chino que “deje de llorar”, que ya está grandecito y que, en vez de solo estar criticando, que mejor se ponga a trabajar. Lo que pasa, dice, es que el “papi” les va a pegar una marimbeada, que los va a dejar hasta con coronavirus.



VIENTO. Encontronazo entre la Rixi y el Kevin en el Congreso por la tal reelección, la una pidiendo constituyente para darle viento, y el otro diciendo que la Sala aquella la legalizó.



SIGUE. En junio regresa Callejas, anuncia el chino Castillo, pero aclara que, de momento, el hombre sigue hospitalizado.



APODOS. Será pelis Donald Trump para clavar apodos. A Sanders le dice el “Loco Bernie”, al exalcalde de Nueva York el “Mini Mike”, y a Elizabeth Warren, que se retiró ayer, la “Pocahontas Warren”. Igualito a cierto personaje de estas latitudes.



CABRO. Será cierto que la venta de comida china se ha venido abajo por culpa del coronavirus. Primero fue la carne de perro, que al final resultó de cabro, y ahora el tal coronavirus. Pobres chinitos.



PIPAS. A ver si alguien en el SANAA investiga –aunque quién sabe- las muchas denuncias de que las tales pipas ya no venden al menudeo, es decir, en baldes y toneles. O les compran la pipa completa -a 1,200 y hasta a 2,000- o neles pasteles.



MANOS. Si la pobre “people” a puras cachas tiene para comprar un baldecito, de dónde puercas va a sacar para comprar la pipa entera. A ver si el “papi” mete sus manos.



ROLLO. El otro asunto es que la principal recomendación de los expertos contra el coronavirus es lavarse y lavarse las manos cuantas veces sea necesario. Ajá, y si no hay agua. Ojalá y arreglen ese rollo de las pipas.



MORGAN. Sepa Judas por qué, y que lo averigüe Morgan, pero a una poderosa doñita del gobierno de la Vida Mejor le han clavado “la coronavirus”. No hallan qué inventar.