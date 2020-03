CARGOS. El chiste de hoy: Dice Tomasito –de la Comisión Electoral del CN- que los candidatos perdedores en las primarias ya no podrán lanzarse a otros cargos como parte de componendas políticas... ¡Oí Rial! Jua... jua... jua... jua... jua...



TRÁFICO. El otro chiste de hoy: Augusto Aguilar jura que con las reformas electorales ya no habrá tráfico de credenciales en las elecciones... Jua... jua... jua... jua... jua...



HOUSTON. Los olivistas han puesto toda la carne en el asador por lo del cumpleaños-lanzamiento del domingo. Hasta “Míster Álvarez” se ha dejado venir desde Houston, para estar presente, en carne y hueso.



MALETAS. Le va a tronar en el Agach, en el lanzamiento de “Netanyahu”, asegura el “estado mayor” de Juntos Podemos. A ver cuántos diputados llegan. Algunos malabaristas ya empacan maletas.



PAPI. En el movimiento sin cabeza siguen las misas para pedirle al “papi” que se lance de a veinte mil metros de altura, pero el hombre, así como no inaugura obras, dice que no hay necesidad de hacer lanzamientos.



ITALIA. Nada que ver ayer el caso de la doñita que volvió de Italia, con el de la vez pasada. Así debe ser. Suerte que esta vez no hubo ningún zampalimones, queriendo figurar, como la primera vez: “Ahorita hay un caso, en el aeropuerto, y la van a llevar al Tórax”.



DECRETO. Averigüen por qué no estuvo ayer la Araujo en la conferencia de prensa sobre el coronavirus a pesar de que ha sido nombrada, por decreto, la vocera oficial. Investiguen quién es la clavera.



SALUDO. El Indómito ha puesto de moda el saludo codo con codo en Palacio. En misa con los cafetaleros, saludó uno a uno, pero con el codo. A otros les hizo el saludo apache. Con tal y no vayan a salir con el saludo nazi.



ESCUELAS. El que tenga oídos, que oiga. El propio JOH, en carne y hueso, llama a los fabricantes a que soplen a producir gel desinfectante, para repartirlo como pan cliente en todas las escuelas.



AGUA. Y, como no hay agua, especialmente en la capital de la “res-pública”, hay que soplar con ese gel desinfectante. Por las mascarillas, que nadie se aflija ni se afloje, porque esas son para los enfermos, no para los sanos.



BRUCES. Se queja la propia Andeph que los empleados públicos solo a dar de bruces llegan al Injupemp. No hay préstamos ni nada para el alivio de deuda.



FINANCIAR. Lo divertido es que ahora dice el Pammy que los institutos de previsión, como el Injupemp, van a financiar paquetes turísticos para Semana Santa. Hay que ser serios.



TÁMARA. Que ni crean que se saldrán con la suya, le manda a decir el vice de Seguridad a los fugados de Támara, que ni canten victoria, porque el día menos pensado les echa el guante y los vuelve a entoletar... To be or not to be. ¿Y el Porky?