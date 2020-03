CLAVOS. Las farmacias y droguerías siguen haciendo clavos de oro con la venta de mascarillas. Pero la Araujo y la Palou explican que quien la debe usar es el enfermo, no el sano, y que la “people” lo único que debe hacer es lavarse bien las manos con agua y jabón.



COHEP. Pobres cafetaleros. En el Ihcafé hacen lo que quieren con ellos y ahora es que los quieren dejar por fuera de la nueva junta directiva del Cohep. Pobrecitos.



SEIS. Benedicto y “Pueblo Libre” también se encaraman al barco de Xiomara. Ya van seis corrientes orbitando a su alrededor. ¿Y Libreta? ¿Y Will Méndez? Xioma viene y nadie la detiene, jodido...



NOVIOS. El olanchano y el Romeo, dónde estás que no te veo, ya están como cuando los esposos o los novios se dejan y quedan hablando babosadas el uno del otro.



AMOR. El uno jura que el otro se hizo pipí cuando lo agarraron y lo sacaron, y el otro responde que el otro, cada 14 de febrero –Día del Amor- era el primerito en llamarlo, en la madrugaba, para felicitarlo... Otro rifirrafe y revela que también le mandaba chocolates... Ummmm...



ONDA. Andan con la onda de revivir la plataforma aquella y hoy habrá conferencia de prensa de los liberales –la facción de LZ- y los pinus.



PIRUJA. “Identidad piruja”, manda a decir el señor de la televisión. Pero, quien respingó fue el PNUD, artífice de la “piruja”. Como SN no cree en nada ni en nadie. Los trillizos del RNP también se han pulido.



PEAJE. Hasta Reinaldo está en contra de ese nuevo leñazo al peaje. Con todo respeto a la Superintendencia, manda a decir el “Niño Gualaco”, pero ese aumento es “grosero” y lo deberían revisar. A ver si se oye, padre...



LEÍTO. Por cierto que en esas casetas –contrario a lo que sí ocurre en Ecuador, donde también opera la tal Covi- no hay grúas, ambulancias, personal paramédico, talleres móviles, en fin... ¿Y Leíto?



FILETE. El peaje no es malo, vale aclarar, pero cuando las empresas que lo cobran –y usufructúan- invirtieron al cien en construir la carretera por la cual cobran. Sacan la inversión y la ganancia. Pero, a Covi, le dieron el filete frito.



JABÓN. En el hemiciclo deberían de aprovechar para llevar agua a su molino –en una buena causa- y darle jabón a ese contrato de Covi. La Patria se los agradecerá. Ni porque el domingo es el lanzamiento.



VIP. El abuso de todos los abusos ese paro de los taxistas. En cualquier parte ya les cancelan los números y permisos. Qué daño les hacen los VIP –que en su mayoría son gente desempleada con carrito- con andar jalando gente.



BOLO. ¡Eyyy!, dejen de hacerle chanchuyo al loco Bernie, manda a decir Donald Trump. Para que vean lo que son los políticos en todos lados. Como el magnate sabe que ganarle a Bernie será como pegarle a un bolo.