SALUDO. Nuevo estilo de saludo proponen Alba Consuelo y la Araujo para evitar el llevado y traído coronavirus. Hay saludos para escoger. El saludo apache, el militar, el japonés, el rockero, en fin... Con tal y no propongan el saludo del fuhrer. ¡Heil Hitler!...



PEAJE. Leñazo de home run en el peaje. La “people” de Covi se ha vuelto a repartir con el cucharón. Ajá, Leíto, ¿y no era que no habría aumento?



COVI. Para lo que sirve la mentada Superintendencia de Concesiones de las Alianza Público Privada, la reencarnación de Coalianza. No pudieron endosarle a Covi ni ese pedacito de la CA-5 en Comayagua.



PUNTO. Ajá, y será que los transportistas de carga y las empresas del transporte interurbano se van a quedar con ese leñazo. Cómo no, chon... Sencillo. Se lo pasan al consumidor. Punto.



OTRA. “Ay, Chavo, no eres más bruto, porque no eres más bruto”, le decía la Chilindrina al Chavo. Así están los de esas caravanas. En redes ya están anunciando otra para el 10 de este mes, es decir, de mañana en ocho.



NOVIA. Es cierto que aquí la novia no está para tafetanes, pero en esas caravanas solo van a fracasar y a gastar sus pocos centavos, y ya no pasan ni de Guatemala. Y en las que salieron en enero desaparecieron casi 300 hondureños.



MISA. En el Colegio de Abogados ya están convocando para la “misa de cuerpo presente” del Patria y Justicia. Santos óleos. Ahora ya se partió en tres pedazos, así es que, felicidades a los Fredys.



CCIC. Hasta el Juanca ha corrido a felicitar a PB, el nuevo power de la CCIC, en reemplazo del Toty, su líder supremo. Allí está esa chamba de director ejecutivo.



EBAL. Por cierto que el Juanca ha demostrado al suave que se las sabe todas. Esta semana será reelecto y no tiene rival. Se los sacudió a todos. Ajá, y qué tal si su alero, el “papi”, llega a Palacio. La bulla es que sería el nuevo Ebal.



UNIDAD. Buena esa reunión por la unidad liberal, en SPS. La cita fue encabezada por los precandidatos JLM y “voz de muerto”. También estuvieron el jefe de bancada y Víctor Sabillón, y los alcaldes de Choloma, Omoa, Potrerillos, Pimienta, en fin...



GIRAS. Mauricio Oliva se la dio para Miami el fin de semana, mientras que el “papi” anduvo de gira por Tocoa, Colón.



SUEGRA. El “resignado” suspendió sus actividades este fin de semana por la muerte de su suegra, pero manda a decir que se alisten para el próximo sábado, porque va a juramentar a sus candidatos en Copán, La Paz, Yoro y Cortés.



LIDEHR. Continúa imparable la fiesta de nuevos partidos. Ya viene el partido Lidehr, el primero que se funda en el norte, y su líder es Lempira Cuauhtemoc Viana Mora. Eliminará los salarios vitalicios de los expresidentes y le asignará salario de gorra a la tercera edad.