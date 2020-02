CHELATO. Delicado Chelato por la complicación de la diabetes y ahora los riñones. El “Primi” llegó ayer a visitarlo al IHSS y admite que se sintió “impactado” al verlo. Primero Dios que mejore.



PEDRO. Ya ni el carné le piden a los estudiantes ni a los docentes ni a nadie en la UNAH. Cualquier vago o delincuente llega al campus y entra como Pedro por su casa.



TUSA. Cuando anunciaron, con bombos y fanfarrias, el mentado “plan de seguridad”, hasta anduvieron sacando pecho con unos perros antidrogas y en los portones había guardias pidiendo los tales carné. Pero solo fueron llamarada de tusa.



PUENTES. El resignado de El Hatillo se ha deshecho en cumbos para Mauricio Oliva, por considerar que el líder supremo de Juntos Podemos “es el único que ha construido puentes de entendimiento para buscar la paz en el país”.



HOYO. Solo del “papi” nada se sabe. El problema es que tanto los que trabajan con él en las relaciones públicas de la AMDC, como los diputados que andan con él se creen los que descubrieron el hoyo de la rosquilla. Pobrecitos.



ÚNICO. Doris Gutiérrez manda a decir que la “unidad y esperanza” es lo único que nos puede sacar adelante, y que “juntos podemos” lograrlo, pero pide que nos unamos, para que “salvemos Honduras”... Jueeeeeee...



TAMAL. El tribunal de cuentos por fin le ha caído al exalcalde cachureco de La Ceiba, Carlitos Aguilar. Tamal y medio el que le han destapado.



BANDA. Todavía no ha salido humo blanco en el Frente Patria y Justicia y la división está que arde. Que mejor le vayan poniendo la banda a Fredy Cerrato.



CIENO. Todavía no eligen al Ombudsman, pero ya empezaron a torpedear su reelección, por tierra, mar y aire. Si los mismos de siempre –que quitan y ponen- quieren colocar en el Conadeh a perencejo o a perenceja, no hay necesidad de lanzarle cieno al hombre.



VOTO. Lo que no dicen es que RHC recibió el Conadeh en categoría B, sin voz ni voto en los mecanismos de derechos humanos de la ONU, y en su gestión recuperó la categoría A, reconocido a nivel internacional como autoridad nacional independiente.



PASIÓN. Pero también hay que decir que la esposa del vice de Seguridad tiene su propia carta de presentación, con doctorado en derechos humanos y, según quienes la conocen, con una gran pasión por los derechos universales y con sobrada competencia.



HORAS. La Araujo manda a decir que nadie se aflija ni se afloje y que, por más que se haga, es cuestión de horas o días para que el coronavirus arribe a estas latitudes.



TICA. La Fiscalía tica le cayó ayer al presidente Carlos Alvarado y a sus ministros de la Presidencia, de Planificación y a otros cuatro altos funcionarios. Allanaron la Casa Presidencial y hasta las cholas de los encausados.