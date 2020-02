OLIVA. A oídos de los Pierrefeu y otras hierbas, Mauricio Oliva manda a decir que ese informe de la comisión legislativa sobre La Tigra “no es vinculante”, así es que, ya están sabidos.



CERROS. Lo anterior significa que ese informe no es de acatamiento obligatorio. No vincula. Ojalá y el informe del MP le venga a dar el tiro de gracia a ese proyecto y salga en defensa de La Tigra. Ya iban con los tractores a terminar de volarse los pobres cerros.



LISTAS. Alba Consuelo jura que están más que listas para recibir al coronavirus. Que ni crean, manda a decir, que le tienen miedo. En cuanto arribe el virus contraatacarán por tierra, mar y aire. Ya van a ver.



ARAUJO. Para que nadie se vuelva a disparar y meta las “patricias”, en la Vida Mejor nombraron ayer a la Araujo como la vocera oficial para todo lo que huela a coronavirus, así es que, ya están sabidos. ¿Estáis oyendo, Nery?



CRUCERO. Y dele que dele en esas redes con que el crucero viene para Roatán. Por más que Alba Consuelo ha aclarado y repetido el itinerario del barco, siguen y siguen. Qué ganarán con eso.



CURSOS. Le darán unos cursos a la muchachada para que aprenda a no alarmar y a cubrir como ese debe al tal coronavirus.



LEONA. Los azulejos, encabezados por el “Niño Gualaco”, madrugarán hoy al parque La Leona para celebrar los 118 abriles del PN con una misa de acción de gracias. Se descarta que la oficie el padre Mello.



MAÍZ. A ver si le riegan maíz a los aspirantes a la guayaba. Eso sí, si invitan a uno, los tienen que invitar a todos y el ejemplo lo debe dar Reinaldo.



VIVAS. Hasta los diputados refundidores quedaron apantallados ayer con la exposición que les hizo la zarina sobre el desmadre de la ENEE y otras hierbas. La esperaban con pitoretas y vuvuzelas, pero, a la hora de las verdades, hasta salieron echándole vivas.



EEH. Juan Ramón Flores, diputado refundidor, dijo que la zarina les reveló que la EEH le acaba de meter una demanda a la ENEE por cuatro mil millones de yucas. Y, como dicen que ganarle demandas al Estado es como pegarle a un bolo.



PELOS. Lo que más les fascinó fue que la Guzmán les pintó en blanco y negro la cruda realidad de la tal tenebrosa y les dijo, con pelos y señales, que hay energía suficiente y que no hay tales de que vienen apagones.



MIEDO. Lo que pasa, dice que les dijo, es que hay una campaña de miedo ya saben de quién, para obligar a la ENEE a comprar más energía. Será posible. “I can’t believe it”.



110. Confirmados los 110 millones de morlacos para contraatacar el dengue y al coronavirus por tierra, mar y aire. Para que nadie se ponga a hablar de que a saber en qué los van a gastar, que no sé qué, que aquí que allá, que inviten al Fosdeh y a la ASJ como veedores.