TIGRA. Que ni crean, manda a decir la asociación enemigos de La Tigra, Amitigra, que van a permitir que se vuelen toda la reserva y dejen sin agua a la “people”, que con la mitad de la montaña que pelen basta para que hagan la ciudadela... Ja... je... ji... jo... ju...



DEUDA. Lamenta JOH que tanto a bancos como a cooperativas e institutos de previsión les pela el eje la Ley de Alivio de Deuda y, por más que él se ha andado desgalillando, promoviendo los beneficios, no se oye, padre...



CASACA. Ni el Injupemp ha sacado la cara por los empleados públicos, “pior” el Inprema por los docentes. Ajá, ¿y no era que la Ahiba se iba a echar el trompo a la uña? Solo fueron casaca.



MASCARILLAS. Como dicen que hombre –o mujer- prevenida vale por dos, en las farmacias catrachas se han agotado las mascarillas. Bueno que la “people” se prepare, porque, como dice Chelato, “nunca se sabe”.



COREA. En Guatemala, el Giammattei tuvo conferencia de prensa ayer para confirmar que hay una familia que vino de Corea del Sur y que ya la tienen en cuarentena. Pero ni por cerca mencionó dónde la tienen encerrada, “pior” para que diera nombres. Aprendé, NC.



HINCHAS. “Me la pela”, le mandan a decir los italianos al temible coronavirus. Y esto que ya llevan más de diez palmos y 300 casos confirmados. El Napoli se la jugó ayer contra el Barcelona y ni mascarillas andaban los hinchas.



VACUNA. Lo bueno es que en California juran que ya están a punto de crear la vacuna contra el nuevo coronavirus. Aunque, se fregaron, porque la bulla es que aquí les echaron la viola con las pastillas antivirus.



TREINTA. Pues, hombre, Hilario, la bulla es que hay treinta millones de morlacos, constantes y sonantes, para las tales elecciones estudiantiles en el “alma nutricia”, como le encanta decir a Oswaldo.



MANOS. Con razón los meus, los “independientes”, los troskistas, los maoístas y hasta los fascistas ya se andan frotando las manos y brincando en una pata. Vea y no terminen agarrados de las greñas por ese billete.



PLÁTANO. Al “Niño Gualaco” lo columbraron ayer en la aldea Mata de Plátano, en Cedros, en conversatorio con los cafetaleros, como parte de las actividades por aquello de los 118 abriles de la estrella solitaria.



ESTADIO. Solo la gente “tonta” y “bruta”, manda a decir Chávez Madison, se opone a la remodelación del estadio... Será.



CUARESMA. En la Catedral esperan hoy al “papi”, como alcalde del municipio, para ponerle la cruz en la frente por el inicio de la Cuaresma.



THELMA. Los hinchas catrachos de la Thelma chapina ya volvieron a tener noticias de ella. Contentos, porque su lideresa se encuentra tranquila y serena en USA, y ya le dieron asilo político. Como denunció que el cómico la quería palmar.