PATA. Dicho y hecho, el Frente Patria y Justicia ha quedado dividido, luego de las internas. Por eso bien dicen que es mejor el dedazo. Tanto Pineda como Menardi se declaran ganadores, así es que, Fredy Cerrato y compañía andan brincando en una pata de la felicidad.



PAPI. El “papi” lanzó la casa por la ventana en Campamento y discurseó ya como precandidato a la guayaba. No estuvo el “Niño Gualaco”, pero sí el chele Cano, el power de la Amhon y alcalde olanchano.



FUERZA. El “resignado” de El Hatillo, a pesar de los pesares, no se achicopala y allí sigue haciendo la fuerza. El hombre oficializó el fin de semana a sus candidatos a las alcaldías de La Mosquitia.



ONDA. En el movimiento sin cabeza ya empezaron a mover teclas, para atraer a otros, y ahora andan con la onda de que el “Niño Gualaco” será el presidente del Congreso cuando gane el “papi”... Será.



PERRA. Tienen que soplar en Juntos Podemos a ofrecerle el sol, la luna y las estrellas al “resignado” y al mismo Reinaldo. Está perra la cosa.



ELECTOR. Por cierto que, aunque los ilustres de la oposición se piquen, el Indómito sigue siendo el gran elector en la estrella solitaria. Pero, el hombre ya dijo que neles pasteles y que apoyará al candidato que salga, sea quien sea.



AGUA. Sepa Judas qué puercas habrá querido decir –y que lo averigüe Morgan- pero “Netanyahu” dijo en la colonia Nueva Suyapa, que con Mario Pineda en la AMDC, le apostarán en serio al tema del agua... Será.



RETO. La bulla es que la bailarina ya aceptó el reto de la candidatura a la guayaba, y que el próximo sábado se lanzará, entre los verdes pinares de Tatumbla. A ver, dijo el cieguito.



CERROS. En La Tigra se declaran en alerta máxima, no por el coronavirus, sino, por el Pierrefeu, que ya anunció que va con sus tractores y motoniveladoras a volarse todos los cerros para construir sus casitas.



BOMBA. Gran debate por esos 200 millones para el Tiburcio Carías. Que eso es gastar pólvora en zopilote, que por qué mejor no le ponen una bomba de una vez, que los 200 millones se van a ir en pintura y en tapar las rajaduras y que no sé, que aquí que allá.



PEKÍN. Se enchibolan porque quieren, si solo es cuestión de abrir la embajada en Pekín, y los chinitos ya construyen un estadio mejor que el de los ticos y el de Bukele, y hasta el tren interoceánico. Claro está, cuando pase el coronavirus.



CUARESMA. Caramba, compa, como dice aquel, cómo pasa el tiempo, que acaba de pasar Navidad y ya mañana se inicia la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza. Por eso bien dicen que ya viene el fin del mundo.



ODIO. La Conferencia Episcopal ha aprovechado la Cuaresma para sacar un comunicado en el que llama a la “people” a desterrar el odio, la rivalidad y las divisiones.