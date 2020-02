LOBO. Una buena noticia es que ya no viene el lobo, como amenazaba uno de los ilustres de la CREE. Ebal ha descartado los apagones con la compra de energía, a bajos precios, en el mercado regional. ¡Ahhh! y con licitación, para que después no hablen.



PECH. Arranca la celebración del 118 aniversario del PN. El banderillazo lo dio Reinaldo el sábado en la comunidad pech de Santa María del Carbón, en San Esteban, Olancho. El “Niño Gualaco” les llevó brigadas médicas, recreovías, odontólogos y medicinas.



PAPI. Los descabezados ya preparan el lanzamiento oficial del “papi”. Viene con todo y burros en busca de la candidatura azuleja. Tal vez aprovechan esta semana por aquello del 118 aniversario.



FIERRO. Mauricio Oliva realizó gira el fin de semana por el occidente. Lo columbraron en Cucuyagua y en La Unión, Copán, donde dijo que el PN no tiene dueño ni fierro y que van por la cuarta victoria.



POZOL. Feliz JOH por el récord mundial del huacal de pozol, en Choluteca. Y siempre en la ruta del sol, el hombre llama a degustar el rico quesillo de San Lorenzo...¡Ahhh! Y por supuesto, los burros de la séptima avenida.



JUNTAS. Alianza de liberales y libres en el departamento de Cortés, anuncia “voz de muerto”, luego de una asamblea del fin de semana. En Juticalpa también flamearon juntas las banderas de los dos partidos en un evento del candidato a alcalde único. Qué bueno.



BUENOS. Bajo la consigna la “esperanza de Honduras”, DB tuvo reunión el fin de semana en Potrerillos, en sus dominios del Valle de Sula. “Esta vez ganamos los buenos”, manda a decir el muchacho.



LEY. Crear un partido político es algo serio, no changoneta, manda a decir Juan Carlos Elvir. El copaneco pide que la próxima vez se aplique la ley, y que partido que no saque por lo menos el dos por ciento de los votos, pase a “mejor vida”. Punto.



CCIC. El Toty no va por la reelección en la CCIC y lanza la candidatura de PB, su lugarteniente. Para que vean que el turquito tiene su as bajo la manga de la camisa. Será que él va para el Cohep.



HUMO. En las internas del Patria y Justicia todavía no sale humo blanco. Los dos bandos se autoproclaman ganadores. Los más felices, como lombrices, son los de la alianza aquella. Congratulations.



ALERTA. Caramba, compa, como dice aquel, en esas redes hasta juran que ya viene el fin del mundo con eso del coronavirus. Alerta en Italia, Irán y Corea del Sur por nuevos casos y palmos. La bulla es que en China hasta ya empezaron a matar contagiados.



TÓRAX. A Salud le siguen echando riata por el pésimo manejo del caso de la señora que vino de Taiwán. Pero, el clavo se lo echan a Nery Cerrato, por zampalimones. Muy agradecida la señora por el trato que le dieron en el Tórax.