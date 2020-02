TIGRA. Los ilustres de Bosques de Santa María ya empezaron a cantar victoria. Ya solo falta, dicen, el dictamen favorable del MP y te fuiste, Marcelino... Más que ahora Amigos de La Tigra -Amitigra- dicen, se llama “Enemigos de La Tigra”, Emitigra.



IHCAFÉ. Los caficultores de verdad andan jucos porque la gran “reforma” que propone la mafia que controla el rubro es aumentar el número de miembros de la Junta Directiva del Ihcafé. En vez de devolverle a los pobres caficultores los 600 millones que se les sacan por año.



PODER. Sepa Judas a quién le deja ir el riflazo, pero el “resignado” de El Hatillo le pide más respeto a los otros movimientos, y demanda que “no usemos el poder para querer comprar voluntades”. ¡Vaya, jodido!...



BRAHMAN. “Sabían ustedes -le preguntó JOH a los pobladores de Subirana, allá en Yoro- que el toro Brahman campeón mundial es de Honduras”. El dueño es un pariente del “Tucky” Bendaña.



DISTRITO. El Indómito se apareció por Subirana para lanzar el primer distrito lechero del país, el cual contará con el apoyo técnico y financiero de Senprende, y de Agrocrédito 8.7. Para que vean.



SERIO. La mayoría de la “people” no cree que les vayan a deducir el día a los diputados faltistas. Ojalá y publiquen las deducciones y le demuestren a los incrédulos que la cosa va en serio... Será.



TREN. El valiente de Choluteca jura que la mayoría de los alcaldes colorados, empezando por él, ya se le cuadraron a DB, así es que, no hay más tren que el que pita.



SEGURA. Y no solo los ediles, dice el valiente Quintín, sino, el Segura jefe de bancada. Pero la bulla es que esos diputados, que son unos malabaristas, le dan el “sí” a todo el que se les acerca.



APLAUDIR. Sea como sea, es de aplaudir a “voz de muerto”, a JLM, a DB y a Mario Noé, porque se andan moviendo por todo el país, tratando de revivir un partido que mataron otros.



UÑA. Otros y otras no tuvieron valor de echarse el trompo a la uña. A una, inclusive, sin tener militancia reconocida, la anduvieron rogando y solo era casaca de que en 15 días confirmaba, y los oferentes se hicieron turunca esperando.



LUJOSA. A oídos de aquellos que todavía se chupan el dedo con eso de la delincuencia, otra guarida de mareros localizada en una lujosa vivienda en Altos de Miramontes. Otros eran los tiempos cuando vivían en la Campo Cielo.



LOCO. Quién se lo habría imaginado, pero el “loco Bernie”, como le dice Trump, está arrasando en los caucus demócratas. El más feliz, como una lombriz, es el magnate de la White House.



BIDEN. A contrario sensu, como les encanta decir a los lic, el pobre Biden está más reventado que un mortero en Navidad. Y pensar que por él fue que Trump se metió a líos y acabó en el juicio político.