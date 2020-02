TIGRA. Alerta máxima en La Tigra tras conocerse que el informe del Congreso le viene a poner la lápida a la única reserva forestal que le queda a los capitalinos y otras hierbas. Pobre, pueblo, pobre...



LÁZARO. Lo cierto es que era más fácil revivir a la ENEE, como a Lázaro, a que ese informe saliera favorable a La Tigra. Con gente tan poderosa detrás de los tales Bosques de Santa María, qué se podría esperar.



PEDRADAS. En Ucrania atacaron ayer a pedradas el bus que llevaba a unos sospechosos de coronavirus, entre ellos ucranianos, argentinos, panameños y ticos. O sea que allá están “pior” que aquí. Por lo menos aquí nadie apedreó a la señora. Solo hubo uno que gritó: “mátenla”. ¡Bárbaros!...



ONDA. A propósito, algunos chuscos andan con la onda de que la doñita que vino de Taiwán, podría demandar al Estado en cuanto salga del Tórax, porque resulta que casi la asfixian con la capucha que le pusieron para cubrirla de la jauría... Será.



CHINO. El propio Mauricio Oliva, en carne y hueso, le dio la bienvenida al chino Castillo a su movimiento. “Juntos podemos, le dijo, consolidar la unidad del PN, juntos podemos llevar al PN a la cuarta victoria”... Será.



BARCO. A ver quién es el próximo en encaramarse al barco del arquitecto de los “puentes del entendimiento”. La bulla es que hay otro que ya está con un pie en Juntos Podemos y solo es cuestión de darle un empujoncito.



CHOLA. El “papi” al final no viajó a los dominios de AMLO por motivos de salud y se mantiene en su chola, desde donde dirige todo en la AMDC vía celulares y walkie talkie.



BARBAS. Pero la bulla es que el “papi” ya volvió a cargar baterías y hoy va soplando para las pampas olanchanas a tocarle las barbas al hombre de El Chimbo y a Chico Pancho.



JLM. Mandan a decir que no es cierto que los rosenthalistas ya se le cuadraron a “voz de muerto”, y que los hermanos están con JLM, quien toda su vida ha sido rosenthalista.



ATERRIZA. La otra cosa es que YR aterrizará en SPS el próximo 7 de agosto y no es cierto que se irá a vivir a mucolandia. Se queda aquí, pero la bulla es que ya no se lanzará.



DIOSES. Hoy son las internas en el Frente Patria y Justicia del CAH. La guayabita se la disputan Walter Pineda y Alceste Menardi. ¿Adivinen quién de los dos tiene la bendición de los “dioses del Olimpo”?



TECHO. Para que vean que el Tiburcio Carías no estaba muerto, andaba de parranda, en el hemiciclo acaban de aprobar 200 millones de yucas para revivirlo, como a Lázaro. Ojalá y le pongan techo y sillas numeradas a todo el estadio, como en todo el mundo.



MEMES. Y dele que dele en esas redes con unos memes, anunciando que ya tienen listas las pastillas para el coronavirus, y que solo es cuestión de que hagan el pedido.