SALIDA. Listo el billete para los cuatro carriles de la nueva salida al “sur encantado”, de La Cañada a la aldea Santa Rosa, donde vivía el moyolo cuando era pobre, confirma el power del Insep. La obra arranca este año, así es que, no hay más tren que el que pita.



CORRIÓ. La comidilla es que Nery Cerrato fue el que corrió a decirle a la muchachada que había una sospechosa de coronavirus y que la llevaban para el Tórax. Ojalá y, si la historia se repite, aprendan a manejar la situación. Con el coronavirus no se juega.



TÓRAX. Ajá, y si la señora hubiera traído el coronavirus, como era la sospecha, qué creen que habría pasado con toda la grulla que le cayó desde que salió de Toncontín. Ni cabrían en el Tórax.



BCH. Caramba compa, como dice aquel, pareciera que algunos están viendo la tempestad y no se arrodillan. Cómo se les ocurre en el BCH, en estos momentos, esos “aumentitos” de 16 y 17 mil yucas por cabeza. Ni que se estuvieran muriendo de hambre.



PATRIA. Alianzas van y alianzas vienen. En el Patria y Justicia del Colegio de Abogados se acaban de unir Walter Pineda y Olvin Sarmiento para enfrentar la alianza de los ilustres de la oposición.



AGUSTÍN. En Juticalpa también hay alianzas, pero entre la “people” del Libre y del PL. La bulla es que hubo rebelión ante la tiranía del “dedazo” del olanchano y Agustín Carrasco, que era el candidato refundidor, ahora será el candidato del PL, en alianza con Vidal Cerrato hijo.



CARLES. A propósito del olanchano, allá apareció en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, al lado del prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont. Congratulations...



LUZ. En el gonfalón rojo-blanco-rojo siguen sin ver la luz al final del túnel. Buscan uno, no cuaja, otros es que nunca agarraron valor, otras se rajaron antes de tiempo, en fin...



NUNCA. Ajá, y ahora que lanzaron a DB, sus mismos compañeros del hemiciclo dicen que no votarían por él, porque nunca les ha hablado, y porque “es bien creído”. Pero el muchacho es buena gente.



BASES. La otra bulla es que YR ya ni piensa venir, “pior” para que se lance, y sus bases ya se le empezaron a cuadrar a “voz de muerto”. La bulla es que a TM también lo apoyará Melarita, que ya volvió a tirar la toalla.



RAJARON. Los otros dos que andan trabajando duro son JLM y Mario Noé, mientras LZ hace lo propio desde la presidencia del CCEPL. Entre estos tres, DB y “voz de muerto” está el próximo candidato liberal, porque, como los y las “outsider” que buscaron se rajaron.



CULPA. Manda a decir AMLO que el secuestro y asesinato de la niña Fátima, al igual que el horrendo crimen de una fémina, son culpa del neoliberalismo. Así quedan estos “mesías”, que en la oposición tienen la “cura”, a todos los males.