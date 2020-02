AMLO. El “papi” va soplando hoy para los dominios de AMLO, pero antes de pintar llantas, tuvo misas con sus lugartenientes de la AMDC para darle los últimos toques a las licitaciones de las represas.



SANAA. Por cierto que la Cintia se tronó ayer a Tomás Romero del SANAA. El hombre tenía como un siglo de estar allí y la bulla es que conocía todo el teje y maneje.



AS. Todos los caminos indican que DB será el candidato del movimiento sin cabeza del PL. En la carretera al batallón juran que el muchacho es el nuevo as bajo de la manga de la camisa del oráculo.



GIRAS. Pero la bulla es que “voz de muerto” seguirá adelante con su candidatura y, no digamos, JLM, que el fin de semana continuó con sus giras y allá en Catacamas se topó con Xiomara.



NELES. No ha salido humo blanco entre los alcaldes liberales para apoyar un solo candidato. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que el valiente ya se le cuadró a DB, pero el de Comayagua y La Ceiba, todavía neles pasteles.



GUALACO. Preocupado el “Niño Gualaco” porque las reformas electorales van a paso de tortuga y no se sabe si los bueyes van delante de las carretas o las carretas delante de los bueyes. Que soplen con eso, le manda a decir a los diputados, porque urge transparentar las próximas elecciones.



NAYO. Ha muerto el gran Nayo Godoy, liberal de mil batallas, encachimbado como ningún otro y colorado de abolengo. Liberal, cuando el Partido Liberal era el Partido Liberal, no el remedo de partido de ahora. QEPD.



CORREA. El olanchano anda por las Europas, en un evento donde solo fue invitado él, y la correa de transmisión ecuatoriana que anda huyendo.



VICIOS. Para más Eduardo Kafati, exdiputado liberal, no sale de las aldeas La Cuesta, Coa Arriba y Coa Abajo, regalándole uniformes y pelotas de fútbol a los cipotes para alejarlos de los vicios y de las pandillas.



TOTY. Que sus principios no son negociables, y por eso mejor ya no buscará la vicepresidencia del Cohep, manda a decir el Toty. Mejor, dice, seguirá volando candela desde la CCIC.



PECHO. Ya ven, para que dejen de hablar que al pobre Anduray lo tienen hule y que es el único que pone el pecho, el gran TC juramentó ayer a Aby de Anduray como nueva subdirectora de Senprende... Para que vean.



LEÍTO. Pues, hombre, Hilario, ya se inició el traslado al tal Centro Cívico. Los primeros en pasar sus calaches han sido “Leíto” y sus pupilos de la Superintendencia. A ver si la AMDC hace lo que tiene que hacer para enfrentar el infierno vial.



BONOS. A oídos de los ilustres que pasan día y noche poniendo a Honduras como lo “pior”, Moody’s acaba de colocar a nivel de basura los bonos de Costa Rica, y la ha colocado al mismo nivel de riesgo que Nicaragua. Que tal.