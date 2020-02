PUENTES. Al que le caiga el guante... Que él construye puentes, pero de “entendimiento”, manda a decir Mauricio Oliva. Y tiene la experiencia, como cirujano, para cerrar las heridas que dividen a los catrachos, dice. “Netanyahu” anduvo el fin de semana por la Villa de San Francisco, Guaimaca e Intibucá.



INFIEL. Ama a su wife y never and never le sería infiel, manda a decir DB, en rechazo a la campaña que unos chuscos le han montado en esas redes.



MOTEL. Su esposa, aclara, es el complemento que le dio Dios para ser feliz. Como unos bárbaros juran que él es el diputado a quien le chocaron el carro entrando a un motel, el mero Día de San Valentín. No hallan qué inventar. Ayer lo recibió Carlos Miranda en Comayagua.



FIASCO. Dele que dele aquí con el mentado voto electrónico y ayer volvió a ser un fiasco, esta vez en las elecciones municipales, en la RD. Y en las primarias demócratas de Iowa también planchó.



XIOMARA. Insuficiente, dice el FRP, resultó el salón del Colprosumah en Catacamas para recibir a Xiomara. Le dieron la bienvenida Carlón, Rafael Sarmiento y Marco Ramiro, el candidato oficial a la alcaldía local.



JUGADA. El único gran ausente en esas giras de la ex first lady sigue siendo el bigotudo. Sepa Judas en qué jugada andará esta vez, pero, los que no se comen la tortilla así nomás creen que todo es pura “estrategia” y que, el día menos pensado, la vuelve a quitar.



CREER. Divertido escuchar a algunos “eruditos” sobre Palmerola. Creen que Toncontín y el Villeda Morales pueden sobrevivir vía decreto. ¡Habrase visto! Si así de fácil fuera. Es casi como creer que la pobreza se podría erradicar por decreto.



PUNTO. El transporte aéreo, terrestre, marítimo, aquí y en la Conchinchina, lo define la oferta y la demanda. Hay pasajeros, hay vuelos; no hay pasajeros, no hay vuelos. Punto.



TEMIS. Más preguntas sobre el gran escape, la mayoría dirigidas a los recintos de la diosa Temis. ¿Deben los jueces y juezas tener o no discrecionalidad en el manejo de un juicio que involucra a un individuo tan peligroso?



CARRO. Desde Támara lo llevaron en carro hasta El Progreso, como a cualquier robacelulares. Pasó por todo Comayagua, por el lago, La Barca, en fin... ¿No se habrá echado su pescadito frito en el lago?



HORA. No lo interceptaron en plena CA-5 porque no quisieron. Les habría sido más fácil. Ajá, ¿y cómo supieron sus compinches hora y lugar de la audiencia?



LUPA. Ya no solo, entonces, hay que aplicar la lupa a los centros penales. De nada servirán los esfuerzos de la interventora, y el gran trabajo que está haciendo el general Moreno Coello, si en el PJ hay soplones.



ENEE. Ajá, ¿y la interventora de la ENEE, qué fin tuvo? Parece que siguen con la operación tijera.