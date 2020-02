QUEPÍ. En esas redes, que no perdonan a nadie, han tenido chineado al pastor por la foto que se tomó junto a Sauceda, luciendo su quepí de comisionado general.



DURO. A quien le está lloviendo duro y parejo por lo de LS es a la depuradora. Cómo es posible, dicen, que si lo estaban investigando desde hace años, nunca se hayan dado cuenta.



UÑA. Ajá, y si desmantelan esa depuradora, habrá gente que se quiera echar ese trompo a la uña. Lo “pior” es que, los que más hablan, son los que menos hacen.



PUNTA. Los que no se comen la tortilla así nomás creen que esas operaciones de alto impacto del MP, son misiles de largo alcance, dirigidos a los conspiradores aquellos que denunció el FG el otro día. Que solo es la punta del iceberg y que, si no quieren que el batallón y Támara rebalsen, mejor ni lo sigan hurgando con vara corta.



RUTA. Otra “misa” entre los partidos chiquitos y la comisión asesora de las llevadas y traídas reformas electorales. La novedad es que esta vez casi salen a relucir los chusos, entre el de la Nueva Ruta y “Neto Boleto”, por polvos de aquellos lodos.



HULE. En medio de la balacera, EAL le dijo que los partidos chiquitos no son mancos, y que no se quedarán de brazos cruzados si los quieren dejar hule con las mesas electorales. “Estamos listos para contraatacar”, dijeron.



HORA. Pero, la “people” de la comisión asesora reafirma, que ha llegado la hora de acabar con ese “bisnes” de las credenciales y del financiamiento de las internas de los partidos. A ver a quién de los dos bandos oye “Netanyahu”.



VIRUS. Circula por allí una encuesta sobre las preferencias electorales a estas alturas de la política-virus. Partido Nacional, 26 por ciento; Partido Libre 17 por ciento y Partido Liberal, 7 por ciento.



TELE. En el sondeo aparece JOH como el político más popular dentro del PN, seguido del “papi” y de Mauricio Oliva. A lo externo destaca en popularidad el señor de la tele. Qué tal.



8.7. A ver si pega el programa de agrocrédito 8.7 para apoyar a los emprendedores y pequeños negocios. Siempre y cuando le hagan caso en Banhprovi, no habrá problema.



NIKE. Feliz el Indómito ayer que colocó la primera turunca de lo que será la fábrica más grande de Latinoamérica de la ropa deportiva Nike. El otro feliciano es el “muñeco”, quien, por cierto, nunca se lanzó.



MAMO. Que sabe quién mató a Landaverde, asegura ahora Ramírez del Cid. Querrá decir quién lo mandó a matar, porque los sicarios, ya días que están en el mamo. Hasta cuándo viene a hablar.



IHTT. El chiste de hoy: El IHTT le manda a decir a los buseros, con comunicado y todos los mikis, que cuidadito con volver a andar oyendo reguetón en sus unidades o andar con vidrios polarizados. Jua... jua... jua... jua... jua...