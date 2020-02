LUPA. La Rocío manda a decir que, aunque tuvo que buscar con lupa, ya encontró los fondos para la contratación de más fiscales en el MP, así es que, ya no habrá excusas para combatir a los uñudos.



CALLES. Que cuidadito se les ocurre dejar el Villeda Morales sin vuelos internacionales, manda a decir el Toty, porque la CCIC, con él y PB a la cabeza, serán los primeritos en lanzarse a las calles.



SIN. Por allí se habla de la existencia de un movimiento sin cabeza también en el PL. Ya días andan en busca de candidato y todos salen cachinflín.



ALGO. Ya ven, para que ya dejen de hablar babosadas de que somos un país atrasado, Honduras será la tercera nación con más partidos políticos en América Latina. Solo le ganan Brasil y Argentina. Para que vean que en algo estamos progresando.



JAURÍA. Ya llegó por quien lloraban. Llegó Yankel y lo tuvieron que sacar por la retaguardia del Villeda Morales para driblar a la jauría de periodistas.



AGUA. Que nadie se aflija ni se afloje por la falta de agua, manda a decir el “Papi”, porque en marzo viene la primera licitación para la primera represa, en abril la segunda, y en mayo la tercera. Qué más pueden pedir.



TILE. Por cierto que eso del agua está tan yuca, que hasta unos hoteles de cuatro y cinco estrellas la están viendo tile, para abastecerse. Cisternas entran y salen de sus sótanos.



PAILAS. Vale también que JOH lanzó ayer el plan Agua en el Barrio, el cual consiste en la ejecución de la “operación cisterna”. Que la “people” aliste baldes, pailas, toneles y latas para recoger el vital líquido.



CUERDAS. No solo a la oposición política tienen contra las cuerdas los azulejos. En el Colegio de Abogados, todos los frentes opositores se han tenido que hacer un nudo, para echarle la vaca a Any y compañía.



VOTAN. Vea y si aun así no los marimbean también. El problema es que la mayoría de abogados y “lic” están bien enchambados en el Poder Judicial, en el MP o en el Ejecutivo, y por eso siempre votan oficialista. No es que sean chamberos. Que conste.



LLANERO. Ajá, y qué tal si la oposición política no se hace un solo chicle, para sacar a los cachurecos. Si de por sí la tienen cuesta arriba, no digamos si cada quien se va, como el Llanero Solitario.



CAPI. Mandan a decir que si los políticos de aquí no se componen, allí les van a echar al capi Rivera. El hombre no deja títere con cabeza en un mensaje. Hasta a su general RVV se lleva en la chalana.



FIESTA. Por eso dicen que cada quien habla de la fiesta según como le fue. Los fans de Bukele juran que el hombre está poniendo orden en su país, pero los del otro bando juran que ya le cayó el veinte que la cosa no solo es de soplar y hacer botellas, y ha tenido que recurrir a la insurrección.