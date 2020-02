POBRE. Hasta los mismos partidos chiquitos han pedido que el pobre pueblo pobre ya no siga financiando elecciones internas. A cuenta de qué un país tan pobre como Honduras debe malgastar sus exiguos recursos en eso.



CARA. La gran casaca de quienes defienden ese despilfarro es que la “democracia es cara”. Cómo no, chon...Por qué mejor no se cuentan una de vaqueros. Mauricio Oliva manda a decir que el CN será todo oídos a esa petición de los chiquitos. ¡Vaya, hombre!...



HUMO. Caramba, compa, como dice aquel, el verano todavía no arranca y ya se reportan los primeros grandes incendios forestales, como ese de Upare. Ante la inoperancia del ICF, en vez de que estén echando humo en las barracas, por qué mejor no mandan a los chafas a cuidar los bosques.



UNIDAD. Más cruzadas por la unidad liberal. El fin de semana hubo asamblea en Choluteca, encabezada por JLM, y se contó con la presencia, en carne y hueso, de dirigentes de varios departamentos. Qué bueno.



QUINTÍN. A propósito de Choluteca, la bulla es que el valiente Quintín definía este fin de semana a quién apoyará, si a Suyapita -la dictadora, como le dicen sus opositores en el CMH- o si a DB, el pequeño gigante, como le dicen algunos. A ver, dijo el cieguito.



BODA. En las cumbres de El Hatillo todavía se comenta la pomposa boda del hijo de un alto dirigente del Cohep y la hija de un dirigente del Motagua. Se dejó venir toda la turcada desde SPS y se armó un gran desmadre en el tráfico vial.



BURRO. El “papi” anduvo de gira por Copán y Ocotepeque, donde lo recibieron como precandidato presidencial, aunque el movimiento sin cabeza mandó un spot en el que lo ponen como “alcalde sí”, y destacan que el hombre es un “burro para trabajar”.



JUNTOS. La “people” de Juntos Podemos no tuvo actividad política el fin de semana por el luto de “Netanyahu” y porque, además, el hombre pasó ocupado en la boda del hijo de su alero JOH.



BRAZOS. Raselito se entregó oficialmente el fin de semana a los brazos del olanchano, en apoyo irrestricto a la candidatura de Xiomara. El hombre vuelve como candidato a diputado por FM.



ELEFANTE. Ya aprobada en un 90 por ciento la Ley del nuevo TJE. Pero el hijo de Dilmito jura que eso será un nuevo “elefante blanco”.



CARGA. La bulla es que en el hemiciclo volverán a la carga con los 240 megas que batearon en enero. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que ya están otra vez en agenda. Será.



MARAS. La cosa está que arde en El Salvador por las presiones del turquito a la Asamblea Legislativa. Las bancadas opositoras del FMLN y de Arena lo acusan de atentar contra el orden constitucional. Todo el pleito es por la aprobación de un préstamo del BCIE para combatir las maras.