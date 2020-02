TERROR. Siguen las matrículas en varios colegios y escuelas. Ajá, ¿y no era que el año lectivo empezaba el 1 de febrero? Todo el desmadre se debe a que el terror de los periquitos le dio feriado en enero a los directores.



BANCOS. Willito acaba de bajar la TPM a 5.25 por ciento. A ver si se oye en los bancos y bajan esas tasas de interés. A ver, dijo el cieguito.



GIRA. El “papi” anduvo ayer en gira política por SPS, tocándole las barbas al “Cali”. La bulla es que Leonel Ayala –el ministro- se le cuadró ayer mismo y será el coordinador del movimiento sin cabeza en Cortés.



FUERZAS. O sea que Leonelito medirá fuerzas con Emil Hawit, Samuel Bográn y “Cali”, coordinadores de Juntos Podemos, el movimiento de “Netanyahu”. A ver, dijo el cieguito.



NONES. La bulla en lo que queda del PL es que Suyapita ya le dijo nones al oráculo y que el hombrón anda en busca de candidato. Ajá, ¿y “voz de muerto”? ¿Y JLM? Como EM, RV y RA no se quieren aventar.



DELFÍN. Aunque, en la carretera al batallón no descartan que DB se convierta en el nuevo delfín del oráculo. El muchacho ya días anda recorriendo todos los confines y hasta ya le mandó una caricatura del país.



FIESTA. Por los vientos que soplan en el hemiciclo, y por lo que dijo ayer “Netanyahu”, los partidos chiquitos seguirán disfrutando de la fiesta de las credenciales. Se pensaba que eso por fin había terminado.



DEUDA. Ahora solo falta que a estos “partidos” también les sigan financiando sus campañas, y dándoles millones por deuda política, por tres o cuatro mil votos que sacan. Pobre, pueblo, pobre...



GREÑAS. Mientras los seudolíderes de la capital –para no variar- celebraron el cumpleaños del PL agarrados de las greñas, el valiente Quintín y demás alcaldes liberales de Choluteca lo hicieron con una nutrida caravana de cocheros, tortilleras, graveros, vendedores, en fin...



CARAJO. Los alcaldes liberales se deberían hacer un nudo, buscar un candidato único y mandar al carajo a los seudolíderes de la capital.



ORDEN. Feliz el Indómito por la reducción de los homicidios ahora que los “angelitos” están bien guardaditos. El hombre le echó flores y más flores a la comisión interventora de centros penales por haber puesto orden en las cárceles.



NUEVE. Con gráficas, JOH dio a conocer el contraste en el aumento de la población carcelaria y la baja de los palmos, al pasar de 85.53 por ciento en 2012, hasta llegar a 43.5 por ciento en la actualidad. La cifra ha bajado de 25 palmos a menos de nueve por día.



IHTT. Contenta la “people” con una aplicación gratuita que presta servicio de taxi seguro, decente y efectivo. Pero no. Ya aparecieron los zampalimones del IHTT jorobando a los que dan el servicio. Como si aquí retumbara el trabajo.