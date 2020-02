RUINA. Solo los mezquinos y los delincuentes, dice JOH, no reconocen ni ven la transformación de la chepa, la cual, manda a decir, ha costado sangre, sudor y lágrimas. Son gente ruina, lamenta.



BURROS. Otros que son ruines y mezquinos, dice JOH, son esos que no apoyan lo nuestro, como a los zapateros de los burros de la séptima avenida. Como ellos, dice, solo visten y calzan fino... Será.



ATIC. Ajá ¿Y Banadesa? A ver si en Las Lomas mandan a sus “Sherlock Holmes” de la ATIC, con lupa y todos los mikis, a investigar a los culpables de ese desmadre, empezando por la fiesta de condonaciones. O será que el banco se quebró solo.



CREMA. Mauricio Oliva no para y ayer estuvo con toda la crema y la nata de los maquiladores de SPS y luego con la dirigencia azuleja del valle de Sula... ¡Ahhh!, y mañana va de cohete para la Villa de San Francisco y Guaimaca, aquí en FM.



GÁMEZ. Por cierto que Darío Gámez, el ex de la portuaria, se sumó ayer a los coordinadores olivistas de Cortés, formando equipo con Jaime Villegas, Junior Burbara y Samuel Bográn.



PAPI. Solo del movimiento sin cabeza no mandan agenda ni informan de las giras del “Papi”. Tal vez más adelante, cuando su candidatura alcance altura de crucero.



LOMO. Para que vean que los ufercos no están solos, JLM no solo viajó hasta la capital federal a pedirle apoyo al uruguayo de la OEA, sino, que le acaba de mandar una cartita a la “people” del G-16, para que le meta el lomo a la nueva criatura.



CHINA. En Guatemala ya prohibieron el ingreso de “people” con procedencia de China. ¿Y Alba Consuelo? Con ese coronavirus no se juega. En USA también ya hicieron lo mismo.



OLEADA. La bulla en Las Lomas es que ya está lista una oleada de requerimientos fiscales, con orden de captura y todos los mikis, para unos exministros y funcionarios por el culebrón de los medicamentos.



AÑALES. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que hay un diputado de occidente que anda con una canillera perra, porque resulta que tiene añales, como dice aquel, de estar haciendo “bisnes” en Salud.



PASTOR. Caramba, compa, como dice aquel, un pastor evangélico de Ghana está pidiendo nada menos que 50 millones de verdecitos a cambio de “revivir” a Kobe Bryant y a su hija. Para que vean que no solo aquí se cuecen habas.



RECIPIENTE. “El Señor me dijo, dile a la familia de este hombre, que si aceptan pagar mis diezmos y ofrendas, te usaré como un recipiente para resucitar a este hombre y su hija”... El pastor dice que Kobe vale 500 millones de euros, pero, que por ser él, le deja la “resurrección” en solo 50 millones. Qué buen hombre.



TRAERLO. Sin el dinero, dice el pastor ghanés, no puedo traerlo a él ni a su niña”. Pobre, pueblo, pobre...