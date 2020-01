CITAS. Chateando, viendo Netflix y haciendo citas en Tinder es que pasan esos que cobran horas extras en la ENEE, manda a decir la zarina. ¡Bárbaros!



ARROZ. Reinaldo anduvo ayer repartiendo arroz en La Venta. Vale que no es candidato, sino, ya le clavaban el movimiento arrocero. ¡Bárbaros!



UNIDAD. Feliz “voz de muerto” por el encuentro cercano del tercer tipo entre la bancada y los enviados especiales de LZ, incluido uno de sus peluches. “La unidad está tomando forma, como lo propusimos el año pasado”, dice.



PACTO. Ahora “voz de muerto” propone un “pacto de caballeros” entre los aspirantes a la guayaba. JLM también va por la unidad, así es que, si LZ y la bancada fuman la pipa de la paz, el cambio viene y nadie lo detiene.



BASES. Ojalá y esos amagos de unidad no solo sean llamarada de tusa. Una cosa son los dirigentes de cúpula –que la mayoría tienen pisto y viven bien- y otra las bases, que ya se cansaron de la llanura.



CARTA. Cambio de planes en el Partido Liberal. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que Renato sería la carta bajo la manga de la camisa del oráculo, porque parece que los otros cuadros no han cuajado. ¿Y Suyapita? ¿Y EM?



POBRE. Solo el 11 por ciento de los deudores le pagó a Banadesa. Con razón tienen quebrado al pobre banco. Ja...je...ji...jo...ju...



REY. Continúa la polvareda por el discurso, no del Rey, sino, del FG. Solo porque lo ven flaquito, que nunca habla, voz pausada, peloncito -como Yul Brynner- creen que lo van a seguir agarrando de piñata. Ya van a ver.



PRESO. Lo divertido es que hay unos “analistas” –que ya ocuparon altos cargos en el MP y nunca metieron preso ni a un mafufo- que no se cansan de andar de medio en medio dando “cátedra” de lo que debe o no debe hacer el MP.



MICOS. La bulla es que no tardan en caerle a unos cuantos personajes que han hecho micos y pericos en Salud, que se hicieron millonarios con medicinas que nunca ingresaron a los almacenes, o que entraron vencidos, o con el precio triplicado.



LEONEL. Muchísimas felicitaciones recibe Leonel Sauceda por su muy merecido ascenso a comisionado general. ¡Congratulations!



ENDOSA. Donald Trump le endosa a México a los solicitantes de asilo de Brasil. Para que vean que la tirria no solo es con los migrantes del Triángulo Norte. Pobre AMLO. En lo que vino a quedar.



HULE. La loca del pueblo anda con la onda de que el turquito salvadoreño le quiere jugar la vuelta a Honduras con el tránsito de mercaderías y que quiere dejar hule a Puerto Cortés. Que el millennial se salga con la suya, esos son otros cinco pesos.



FERRI. Pero, como dicen que soñar no cuesta nada. Así ha estado soñando con el Conejo. O con el ferri aquel con mucolandia que nunca cuajó.