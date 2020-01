LUEGO. Que va pagado y que pa... luego, es tarde, le manda a decir JOH a Giammattei, con quien habló ayer sobre los vuelos domésticos entre Guatemala y Honduras. Con tal que manden al carajo los pasaportes.



GUSTO. Será masoquismo, pero, a pesar de la gaseada y de la toleteada, en esas redes ya están otra vez convocando a caravana. Mandan a decir que salen mañana en la madrugada. Bueno, como dice el dicho, el que por su gusto muere...



JAMÁS. En picada en competitividad el aeropuerto de SPS. Emilio Silvestri lamenta que jamás de los jamases será competitivo con esa tasa aeroportuaria de casi 50 verdecitos. Volaris, línea aérea de bajo costo, iba a venir, pero en cuanto vio el leñazo, dio media vuelta y se la dio, lamenta Emilio.



FÉNIX. Reaparece el muchachito de la Humuya y asegura que viene con todo a sacar al Partido Liberal de entre las cenizas, como el Ave Fénix. Promueven gran encuentro liberal para el 8 de febrero, junto a la misquita y el Segura.



PAPI. Cabildo abierto del “papi” para rendir cuentas ante la “people” de todo lo que hizo y no hizo en 2019. Habló de las nuevas represas y embalses.



JODIDA. La gran jodida es que eso de construir represas no es cuestión de soplar y hacer botellas. Allí solo que traigan a los chinos que harán un hospital para el coronavirus en diez días. Por lo menos dos, tres y hasta cuatro años para una represa.



BISAGRAS. Para que ya no les digan “bisagras” ni que hacen “bisnes” con las credenciales, todos los partidos chiquitos se han hecho un nudo y exigen en un comunicado la ciudadanización de las mesas, y que los miembros sean escogidos por sorteo.



ORADOR. Gran polvareda la que ha levantado el FG con su discurso. No solo demostró que es un gran orador, sino, que cuando algunos “analistas” van con el maíz, el hombre ya viene con las tortillas bien calientitas.



SAQUEO. El lobito ha denunciado un desfalco de más de 800 millones de ranas en Banadesa. Lo bueno es que ya mandaron el informe al MP. Cómo no va a estar quebrado el pobre banco. Ajá, pero el saqueo que hicieron cinco, por qué puercas lo tienen que pagar todos los campesinos.



FEO. Tan feo que está eso del coronavirus y en esas redes lo han agarrado de guasa, haciendo chistes con cervecitas heladas, y otras hierbas. Si aquí no le hemos visto una al dengue, no digamos a ese virus.



GRETA. La Greta hondureña, le dice Marlon Escoto, a la joven creadora de un movimiento antiplástico y que va soplando para Europa en velero, a participar en Alemania en un evento mundial por el ambiente.



MIL. De “disparate” califican los palestinos el Acuerdo del Siglo de Donald Trump y le mandan a decir “mil veces no”. Y esto que les ofrece un Estado y una capital palestina en Jerusalén oriental.