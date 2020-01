CHISTE. Esas declaraciones del rector sobre los encapuchados están buenas para chiste. O para Ripley. El hombre anda molesto con los chepos, porque solo saben gasearle a sus encapuchados, y les manda a decir que sean “creativos”. Por lo visto quiere que les lleven serenata.



ORDEN. Ajá, ¿y quién es la máxima autoridad de la UNAH –es decir, el responsable de poner orden- la policía o el rector? Si los chepos se los gasean, malo; si se meten al campus, también malo por la dichosa “autonomía” y, si no hacen nada, también malo. ¿Entonces?



GRACIAS. Que muchas gracias por los servicios prestados, le mandan a decir de la ASJ, al ahora “secre” ejecutivo del nuevo Fonac. Que su decisión es personal y la ONG de padrinos gringos nada tiene que ver con su nuevo rol, así es que, ya están sabidos.



ALIANZA. Falso de toda falsedad, manda a decir LZ, que Xiomara le haya ofrecido la candidatura de la tal alianza, como lo anda pregonando a los cuatro vientos.



PODER. Caramba, compa, como dice aquel, al paso que va la presunta oposición, los azulejos se encaminan a cumplir los 16 años del doctor y general. ¿Y qué culpa tienen los ilustres de que les entreguen el poder en bandeja de plata? Bien dicen que, el que por su gusto muere...



LOMO. Por eso dicen que, de donde menos se espera, salta la liebre. Quién mira a JLM, pero ayer apareció allá, en la capital federal, en misa con el Almagro de la OEA, para pedirle que le meta el lomo a la Uferco.



MIL. Aunque LZ todavía no le ha dado permiso para que vuelva al PL, Mario Noé ya lanzó el Movimiento de Inclusión Liberal, MIL. El hombre y sus milenarios van con todo.



LIBRE. En esos chambres juran que de la alcaldía “jampedrana” –a través de dos regidores de Libre- salió el billete para el pago del transporte en el lanzamiento de Xiomara. Será.



UFERCO. ¿Qué le dijo el cuchillo a la gelatina? “Ni he tocado y ya estás temblando”. Lo mismo le mandan a decir los uñudos y uñudas –por aquello de la equidad de género- al power de la Uferco.



OCHO. Se queja Luis Santos de que ni que fuera Superman para combatir esas redes de uñudos con apenas ocho fiscales y que se dejen de casaca, que una cosa es el discurso y otra los hechos. ¡Ahhh! y amenaza con renunciar.



AIRE. Vale que el Indómito anunció ayer el combate a los uñudos por tierra, mar y aire, mediante la creación de un sistema de transparencia y lucha contra la impunidad, en la que participarán todas las instituciones del Estado. Para que vean.



240. “AMLO sí, otro no, manda a decir Trump”, ahora que el hombre, obediente y no deliberante, no le deja pasar ni a un tan solo inmigrante. Solo ayer, el otrora poeta de las caravanas, deportó 240 catrachos, en dos jet. Hasta viajeros con visa está devolviendo.