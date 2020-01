UFERCO. Ha pegado con tubo el FG con la creación de la Uferco y todos los que pedían que la “maxi” siguiera han cerrado filas apoyando a la nueva criatura. Lo que más les gusta es que continúa Luis Santos, en carne y hueso, y le seguirá contando las costillas a las redes de los uñudos.



FIESTÓN. Asustada la zarina, porque resulta que en la mentada tenebrosa hay ayudantes de electricistas que ganan nada menos que 72 mil al mes. ¡Ahhh! Y es fiestón y medio el que ha habido con las horas extras. Qué tal. Very well, thank you.



ANCHAS. Los azulejos estuvieron a sus anchas en el hemiciclo y mandan a decir que ni falta que hicieron los que no llegaron por irse para SPS al lanzamiento de la ex first lady. Los más felices fueron JOH, “Netanyahu” y RA, porque todo fue aplausos.



RELAJOS. Esos de Libre ya están grandecitos, ahora la tocan en casi todas las instituciones del Estado, pero siguen con sus relajos como estrategia de campaña.



BURROS. Los fans del “papi” y del “resignado” se pusieron jucos cuando JOH le regaló –en plena ceremonia del Congreso- unos burros todoterreno a Mauricio Oliva, para que recorra todos los confines de la Patria en su campaña. Lo bueno es que son “made in Honduras”, de la séptima avenida.



NÚMERO. Pero, para que nadie se aflija ni se afloje, luego JOH les dijo que allí les mandará los suyos al “papi” y a su amigo Ricardo, que solo es cuestión de que le manden el número y ya está... Ummm...



REFORMAS. Categórico y contundente Mauricio Oliva al prometer en su discurso que el Congreso le dará a Honduras las “reformas electorales más profundas que Honduras ha conocido en su historia”. Que se respete cada voto y que los resultados sean transmitidos de inmediato.



SOLO. Pero, los omares aesejotistas corrieron a decir que solo serán “históricas” si definen lo de la reelección presidencial... Será.



PLANILLAS. Aunque dicen que no por mucho madrugar amanece más temprano, el “resignado” continúa armando planillas, y el sábado, en su gira por Santa Bárbara, apuntó como candidato a diputado al cafetalero ganador de la Taza de la Excelencia, Nelson René Ramírez.



VEINTE. Tal como estaba escrito, Xiomara se lanzó el sábado, de a veinte mil metros de altura. Va con todo y empujada por cuatro movimientos. Los primeros en cuadrársele han sido los diputados. Todos van por la reelección en sus planillas. Ja... je... ji... jo... ju...



TOALLA. El “comandante libreta” corrió a darle la más cordial bienvenida a la contienda interna y a reafirmar que va hasta el final, y que no tirará la toalla por una diputación. A ver, dijo el cieguito. ¿Y Will Méndez?



Que Dios nos socorra con el coronavirus. Si Alba Consuelo no le ha visto una al dengue, no digamos a ese virus.