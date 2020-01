JUNTOS. Hoy se instala la tercera legislatura y allí volverán a estar juntos, como en los viejos tiempos, el Indómito y “Netanyahu”. Los grandes ausentes serán los ilustres de la bancada de Libre, que van soplando para SPS, al lanzamiento de Xiomara viene y nadie la detiene.



UFERCO. A oídos de los que andaban llorando por la suerte de los Ufecic, ahora viene la Uferco, y viene a caerle a las redes de corrupción. La nueva criatura será dirigida por Luis Santos, el mismo que manejaba la Ufecic, así es que no se pueden quejar. El FG ya lo juramentó.



COLA. Como si afuera estuvieran haciendo cola para incorporarse al Partido Liberal -incluidos los que se la dieron para Libre- LZ manda a decir que no acepta como miembros a Mario Noé y a Osman Chávez si antes no renuncian a la directiva del CN. ¡Habrase visto!



PERMISO. O sea que ahora hay que pedirle permiso a LZ para unirse al otrora pujante partido. Solo eso faltaba. Pobres liberales. En lo que vinieron a quedar.



DULCE. Por cierto que, en vez de que los refundidores regresen al PL, más liberales se están pasando a Libre, como el caso de Fabiola Abudoj, hija de un dulce empresario, que supuestamente irá de candidata a diputada en el partido del olanchano.



DIEGO. Ya llegó por quien lloraban. Juan Diego, otrora ricardista de cepa, ya regresó de NY y ayer mismo tuvo “misa” con “Netanyahu”. El hombre, junto a Jorge Carranza, el ex de Soptravi en tiempos de Maduro, coordinarán la campaña de Mauricio Oliva.



GIRAS. Solo del “papi” no se sabe quién le manejará su campaña. Podría ser Chávez Madison. Pero, el hombre de los burros ya anda en giras por todo el país, y seguro que este fin de semana visitará otros departamentos.



DIEZ. Para que vean ustedes cómo trabajan esos chinitos, que en diez días construirán un hospital, para atender a los coronavirus. Ojalá que el “papi” los contrate para que le hagan las represas. Santo remedio.



BIEN. AMLO manda a decir que deportará nada menos que a 2,500 migrantes por semana y asegura que su Guardia Nacional actuó “muy bien” al marimbear y gasear a los pobres migrantes. Pobre, pueblo, pobre.



CUENTO. AMLO sigue con su retórica populista y romántica sobre la caravana y el “derecho de asilo”. El hombre jura que les respetan sus derechos humanos. Como no, chon... Solo los de Libre le siguen creyendo el cuento.



VIP. Una cosa de ver no hacen los ilustres del Instituto del Transporte Terrestre. Ahora andan con la onda de prohibir los taxis VIP y amenazan con empezar a decomisarlos a partir de febrero.



LUNA. Será que esos del IHTT viven en la Luna y no se dan cuenta de a cuánta gente asaltan a diario en esos taxis ruleteros. A cuántas mujeres han violado y hasta asesinado... Pobre, pueblo, pobre...