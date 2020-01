CARAVANA. Otra vez paran en seco a la caravana. Se meten, los sacan... se meten, los sacan, pero allí andan unos “analistas” y “expertos” en derecho internacional, ennavajando a la pobre “people” para que se vaya, porque los gringos los dejarán pasar. Perversidad sin límites. Pobre, pueblo, pobre...

VACÍOS. Todo listo para el lanzamiento de Xiomara, mañana, en el hotel del otro Pichu, en SPS. La bancada de Libre va de chuso para allá, así es que, mañana todos sus “curiles” estarán vacíos en la instalación de la tercera legislatura.

CERRADO. A propósito, mañana, desde muy temprano, estará cerrado todo el centro de la capital, así es que, si usted no tiene nada importante que ir a hacer allí, mejor ni vaya a perder el tiempo.

REDES. Sepa Judas qué puercas estará pasando con el “Niño Gualaco”. En unas redes se lanza y lo lanzan, en otras anuncia que “vamos con el papi”, y en otras, “vamos con Ricardo”. Que se ponga claro. To be or not to be.

JUEZ. Ajá, pero si Reinaldo se matricula con el “papi” o con cualquier otro movimiento, perdería –ipso facto- autoridad para actuar como interlocutor a la hora de los cachimbeos a lo interno del PN. No puede ser juez y parte.

DOBLE. La bulla en el hemiciclo es que el propio “Netanyahu” fue quien propuso a Chávez Madison, líder supremo del movimiento sin cabeza, como nuevo jefe de bancada. También elevó –no a los altares, sino, a la directiva- al Ekónomo ricardista y al patepluma. Doble play.

COPÁN. El que anda juco es Marcos Paz, diputado copaneco. Al hombre le habían ofrecido una “curil” en la directiva, pero se quedó como el chinito, solo “milando”. Ahora amenaza con renunciar a la coordinación del movimiento sin cabeza en Copán.

TRAIDOR. Pleito perro en Libre por el lanzamiento del “comandante libreta”. JB lo califica de “traidor”. Eso es lo malo de la izquierda troglodita. No admite a nadie que no piense como ellos. No tiene derecho entonces CER a aspirar. Sean serios.

INTERNAS. Pues, hombre, Hilario, el propio Mauricio Oliva, en carne y hueso, ha confirmado que no habrá adelanto de las internas, “pior” segunda vuelta, así es que, no hay más tren que el que pita. Tampoco habrá vuelta de carnero ni vuelta del perro ahorcado.

HABLAR. Lo divertido es que la presunta oposición no volvió a hablar de la tal segunda vuelta ni del adelanto de las primarias y secundarias... Ummmmm...

SUBIÓ. Ebal no sabe por qué tanto brinco por la “maxi”, si Honduras más bien subió en percepción de corrupción durante los cuatro años que estuvieron los honorables.