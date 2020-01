MAR. Que ni crean que las cosas volverán a lo de antes con eso de la corrupción, manda a decir JOH, y asegura que ahora viene un fortalecimiento del MP y de la PGR por tierra, mar y aire. Será.



LISTOS. Evelio no entiende por qué tanto brinco si el terreno es parejo con eso de la “maxi”. Según el power de Vida Abundante, aquí ya estamos más que listos y preparados para combatir a los uñudos, y no se ocupan extranjeros... To be or not to be.



ASUMIR. El buró político olivista les manda a decir que no se engañen, que solo han estado calentando motores y haciendo calistenia, pero que ya van a ver. Por cierto que mañana regresa JD desde NY, y viene directito a asumir la coordinación de Juntos Podemos.



JUNTOS. Mauricio Oliva manda a decir que “juntos podemos” unir la estrella solitaria, “juntos podemos” unir a la familia hondureña y acabar con la división y la polarización, “juntos podemos” sacar adelante el país, y “juntos podemos” llevar al PN a la cuarta victoria. Será.



PAPI. Todo listo en el movimiento sin cabeza para oficializar la candidatura del “papi”, aunque el hombre ya empezó a recorrer todos los confines de la Patria.



VISTA. En esas redes preguntan por el señor de la televisión, que por qué no estuvo en la marcha del domingo, y que no sé qué, que aquí que allá. El hombre se anda operando la vista allá en el imperio.



CHÁVEZ. Todos los caminos indican que el ascenso de Osman Chávez será el único cambio que habrá en la junta directiva del Congreso. Es una promesa de Mauricio Oliva –dice el hombre- darle participación a la etnia garífuna en esos cargos.



AMLO. Arriban a SPS –de donde nunca debieron haber salido- los primeros deportados de la caravana que salió la semana pasada. Se les advirtió que AMLO no los dejaría pasar.



DEDO. El juicio político está que arde en la capital federal. Ya se sabe que ni remotamente tienen los votos para tronarse al magnate, pero, como los políticos –en todos lados- son expertos en circos. Solo aquí hay unos ilusos que todavía se chupan el dedo con lo que pasa en otros países.



GREÑAS. Republicanos y demócratas están agarrados de las greñas, unos defendiendo a Trump –a capa y espada, no importa si es o no culpable- y otros –la oposición demócrata- pujando por tronárselo.



ANIMAL. Parece que los demócratas ya sienten pasos de animal grande con la reelección de Trump y no hallan cómo apeárselo para apartarlo del camino. Como ellos no tienen candidato. Meten a todos los que están en una licuadora y no hacen uno. Hasta la Hillary dice que a Bernie Sanders “nadie lo quiere”.



EJE. Pero, como a Trump ese juicio le pela el eje, se la dio para Davos al Foro Económico Mundial, donde anda sacando pecho por sus irrefutables logros económicos.