FELICITA. Pompeo más bien manda a felicitar a JOH por haber declarado a Hezbollah como organización terrorista, así es que, si estaban esperanzados a que el power del Departamento de Estado le iba a jalar el aire por lo de la “maxi”, el T les salió por la C.

CARAS. Qué caras más duras las de algunos ilustres con eso de la “maxi”. En privado, hasta gritan, que para qué puercas la trajeron, que nunca la debieron haber traído, pero, en público, se rasgan las vestiduras y hasta casi lloran por el fin de la misión. ¡Bárbaros!...

UFECIC. El Tommy y compañía mandan a decir que un memorándum de 2017 entre el MP y la OEA es más clarito que el agua de que, al pasar la “maxi” a “mejor vida”, también se llevaría en el funeral a los ufecic, así es que, no hay más tren que el que pita.

BÚNKER. Vienen donantes de varios países a la inauguración del búnker de los aesejotas. “La nueva presidencial” le dicen unos chuscos. No hallan qué inventar. A ver si le riegan maíz al Indómito.

VOLADA. Gladys Aurora ha salido volada a encaramarse al barco del “papi”. A ver quién es la próxima o el próximo diputado que abandona el barco y se suma al movimiento sin cabeza. ¿Y Chico Pancho?

CABILDO. El “papi” ya empezó a entenderle al trámite y para el próximo martes está convocando a un cabildo abierto a toda la ciudadanía capitalina, no para hacer política, sino para rendir cuentas. ¿Y las represas?

RASEL. Feliz el olanchano ahora que Rasel ha decidido dar un paso al costado y encaramarse al barco de Xiomara. Ya solo le falta convencer al “comandante libreta” y a Will Méndez, y candidatura única, papa... Vea y no la vuelvan a sacrificar.

PRIMERA. La cosa estará que arde en Libre por las diputaciones de FM. Raselito se habría sumado a la ex first lady a cambio de la primera diputación, y se supone que esa “curil”, ya se la ofrecieron al exdelfín.

TERCERA. Las malas lenguas refundidoras aseguran que “Libreta” lanzó su nuevo movimiento, molesto porque a él le habían ofrecido la primera. Y, si regresa, como el hijo pródigo, tendría que conformarse con la tercera –si acaso- porque en la segunda va La Pichu.

ALDANITA. Beatriz se perfila desde ya como la candidata de Xiomara a la Alcaldía capitalina. O sea que no apoyarán a Aldanita. Se pensaba que el muchacho era el delfín.

CARTAS. Confirmada la candidatura de DB en lo que queda del otrora pujante, glorioso y esponjoso gonfalón rojo-blanco-rojo. Pero la bulla es que el oráculo tiene las cartas de otros dos periodistas bajo la manga de la camisa. To be or not to be.

GAS. Los chepos mexicanos recibieron a los pobres migrantes con toleteada y gas del bueno. ¡Ahhh!, tiempos aquellos, cuando AMLO les recitaba hasta poemas, y los declaraba “héroes”.