MARCHA. No les llegó mucha gente ayer, y no faltará quien diga que la “gran marcha” salió cachinflín, “pior” para que les pegue un “gran paro nacional”. Y esto que convocaron partidos de oposición, gremios, sectores sociales, en fin...



KOZAK. En el imperio andan jucos por la “cristiana sepultura” de la “maxi”. Kozak, el sub del Departamento de Estado, manda a decir que se encuentra “profundamente decepcionado” y que Honduras “no presenta una alternativa creíble contra la corrupción”.



BOLÍGRAFO. Entre tanto, una comisión bipartidista del Congreso lamenta el fin que tuvo la “maxi” y asegura que JOH tuvo la oportunidad de darle seguimiento “con el golpe de un bolígrafo”.



ÓRDENES. Pero “me la pela” manda a decir desde Colón que a él le pelan esas opiniones y que, a cuenta de qué los hondureños tienen que “recibir órdenes de extranjeros que solo vienen a dañar la imagen al noble pueblo”.



TUITS. El Indómito escribió ayer una retreta de tuits, al estilo Trump, en los que reafirma la voluntad de su gobierno de continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad a través del fortalecimiento de las instituciones nacionales.



APEAN. En el hemiciclo reanudan sesiones este miércoles y el próximo sábado será la instalación de la tercera legislatura. Vienen los cambios en la Directiva y la bulla es que se apean a uno de los chiquitos.



PESPIRE. El “papi” todavía no ha oficializado su lanzamiento -aunque ya aceptó el reto- pero ya anda en abierta campaña. El fin de semana lo columbraron en gira por Pespire, tocándole las barbas a “Netanyahu”, en sus dominios cholutecanos.



HIJO. El “papi”, virtual candidato del movimiento sin cabeza, solo regresó de Pespire City y se fue a casar al hijo del moyolo, quien colgó los guantes y contrajo nupcias el fin de semana.



MIEL. Todos los caminos indican que ésta vez no todo será miel sobre hojuelas en Libre con la candidatura de Xiomara. En esos chambres juran que las bases y la dirigencia de Cofradía, Cortés, andan jucas.



COPANTL. La misma Xiomara anunció a principios de año que su lanzamiento sería el 25 de este mes -el próximo sábado- en Cofradía, Cortés, en una rueda de prensa, pero ahora trasladan el acto al salón de convenciones del Copantl, en SPS.



BASES. Los chambrosos aseguran que las bases refundidoras cuestionan que la candidata sea Xiomara; el coordinador general, Mel; el jefe de bancada, Carlos Zelaya; el jefe de campaña, Héctor Zelaya, y ahora, para rematar, la Pichu va de candidata a diputada...Será.



AMLO. Que no pasarán, y no pasarán, les manda a decir AMLO a los caravaneros. Para que vean ustedes. El hombre antes hasta les recitaba poesías a los inmigrantes. Bien dicen que no es lo mismo verla venir...