GRACIAS. Que muchas gracias por los servicios prestados, le mandan a decir a la “maxi”, y lamentan que, por más esfuerzos que hicieron no pudieron aterrizar, lo cual “hace imposible su renovación”. No hay más tren que el que pita, y la “maxi” cierra operaciones mañana, cuando el reloj de Comayagua toque las 12:00 de la noche. To be or not to be.



MISA. Pero, saludes les dejan los macizos, y sus parientes y amigos los invitan a su fin de novenario, de mañana en ocho. Los caballeros templarios reiteran su convocatoria a la misa de cuerpo presente, mañana, a mediodía.



APOYO. Otra que les dejó saludes es Ana María. La peruana regresó ayer a sus dominios, pero, antes de pintar llantas, el FG le entregó un merecido reconocimiento por todo el apoyo que le dio al MP durante su estadía en estas latitudes.



PROTESTA. El olanchano convoca a protesta en apoyo a la “maxi”, el 27 de este mes, día del segundo aniversario de la Vida Mejor. A ver, dijo el cieguito.



GRIS. El señor de la televisión ha brincado de a metro por el fin de la “maxi” y vislumbra un panorama gris para Honduras. A SN le late que los uñudos van a seguir metiendo las uñas... Será.



UFECIC. La manzana de la discordia, a la hora de los tiros, fueron los Ufecic. La salita aquella dictaminó que la criatura es inconstitucional, y eso fue el estira y encoge, unos pidiendo que siguiera y los otros que no.



SOLO. Los diputados se han quejado por el “sesgo” de la Ufecic, porque juran que sus fiscales patean con la izquierda, y que solo agarraron de ojo de gallo a los cachurecos derechistas y que a los ilustres de Libre nunca los tocaron ni con el pétalo de una rosa.



ECUADOR. En Ecuador también le echaron baigón a la “maxi” de allá, solo que allá lo hicieron los correístas de la izquierda de cafetín. Y, el que no crea, que le pregunte a los aesejotas de aquí.



PIE. Desde la embajada imperial le mandan a decir a los caravaneros que ni sueñen con poner un pie en USA, que todo el que lo intente será detenido y deportado ipso facto, así es que, ya están sabidos.



RETO. Otro reto de JLM a LZ y a cualquiera que sea miembro del CCEPL y aspire a la guayaba: que renuncien todos, para que la competencia sea pareja, sin ventajas para nadie.



JUCOS. Los caficultores de verdad andan felices, como lombrices, por la auditoría al préstamo de los 20 millones de verdecitos de Taiwán. Llegaron a buscar el apoyo del tribunal de “cuentos”, porque los dueños del Ihcafé nunca rindieron cuentas. La bulla es que en el Ihcafé andan jucos con los auditores del TSC.



GOLFO. El buque José Trinidad Cabañas ya está en operaciones. A ver cuándo lo mandan a patrullar el Golfo de Fonseca para que proteja a los pobres pescadores de la naval nica y salvadoreña.