CHARRAL. ¡Qué bonito! En el Cohep han estado desde ya días dele que dele con ese desmadre de la ENEE, que pongan orden –caiga quien caiga- y que no sé qué, que aquí que allá, y hoy que por fin le entran al asunto, ya empezaron a echar aquel que dijimos al charral.



TOCAN. Allí apareció ayer el Urtecho, hasta en rueda de prensa, amenazando con que cuidadito tocan los contratos de los benditos térmicos y compañía, que quienes hablan mal de ellos son gente perversa, demagoga, farsante, come cuando hay, saltatapias, robagallinas, en fin... Cómo no, chon...



SIETE. Ajá, y cómo quieren que no toquen esos contratos, si hay países vecinos que compran la energía a siete centavos y aquí se la meten a la ENEE a 15 centavos, y todavía con chascada. Sean serios. ¡Muerte a las bubuchitas y larga vida a los tiburones!



MISA. Por este medio se invita a familiares y amistades de quien en vida fuera la Maccih, para que asistan a la misa de cuerpo presente que se llevará a cabo el próximo domingo, a las 12:00 del mediodía, en el salón de los caballeros templarios.



VUELTA. Pero, para que nadie se aflija ni se afloje, los caballeros la revivirán, como a Lázaro, a través de otro convenio, solo que le darán vuelta de calcetín... Será.



PAPI. El politburó del movimiento sin cabeza ha confirmado que el “papi” por fin ya les dio el sí, así es que, el alcalde de los capitalinos deja la ciudad y se lanza en busca de la guayaba presidencial. A ver, dijo el cieguito.



DELFOS. A propósito, la “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex, que esta semana columbró al “papi” entrando y saliendo del búnker de la carretera al batallón. Sepa Judas qué le habrá dicho el Oráculo de Delfos sobre su futuro político. To be or not to be.



JUNTOS. El candidato de Juntos Podemos, que no es otro que “Netanyahu”, tuvo misa ayer con los líderes azulejos de La Paz, El Paraíso y Cortés, quienes le juraron amor eterno y hasta la victoria siempre.



UNIDAD. Mauricio Oliva les dijo que su apoyo lo motiva a no bajar la guardia, en su trabajo por unir el partido, para luego unir el país. Entre la “people” de la zona oriental columbraron a la “rubia peligrosa”.



DIEGO. La bulla entre los peluches de Mauricio Oliva es que la otra semana viene de chuso, desde la ciudad de los rascacielos, el popular Juan Diego, y viene directo a asumir la coordinación de campaña del doc.



ÉTICO. Al suave, JLM se ha convertido en el azote de LZ, y ayer le pidió la renuncia por considerar que no es ético ni moral que utilice la presidencia del CCEPL para andar en campaña abierta.



SENADO. Arrancó el circo político contra Donald Trump en el Senado. Unos y otros saben que no pasará ni a cañonazos, pero, como a la “people” le gusta el circo en todos lados.