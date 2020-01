APRIETEN. Que la aprieten las instituciones del gobierno que se han estado haciendo las curritas con el pago de la luz. La zarina les manda a decir, que después de los 69 grandotes, va contra ellas. ¡Fumen, señores!

PATA. Ojalá y en el Cohep no vayan a salir allí con una pata más larga que la otra, y se pongan a defender a empresarios picaritos, que se han estado peinando la luz. “Pior” aun a los todopoderosos térmicos o fotovoltaicos.

MADRID. La muchachada ya no conocía a la Madrid, la brazo derecho de la zarina, que ha vuelto como la power de la Operación Trueno y “tormenta del desierto”. Ya ni se conoce. Cuántas libras habrá bajado.

AMLO. Los caravaneros lograron pasar a Guatemala y Giammattei -el sustituto del cómico- le tira la pelota a AMLO. Que los regrese él, manda a decir. Que siga con esos mates y ya verán cómo le irá con Trump.

MAXI. Está bien, dice Walter Chávez, que siga la “maxi”, pero que también investigue los 3,500 millones de verdecitos de la ERP, lo del avión aquel, y la cuarta urna. Será.

AMIGOS. Ajá, y el “papi”, to be or not to be. Amigos muy cercanos a su familia juran que el hombre sigue confundido y que todavía no está convencido de darle el sí al movimiento sin cabeza. Pueda ser que sí, pero también pueda ser que no. A lo mejor, quién sabe. Pero también podría ser todo lo contrario.

MISAS. El “papi” anduvo ayer por los dominios de “Netanyahu”, en el hemiciclo, pero no en “misas” o en encuentros cercanos del tercer tipo, sino, para hablar del desmadre de La Tigra y los Bosques de Santa María.

PELOTA. El “papi” y sus colegas de Valle de Ángeles, Santa Lucía y Cantarranas tuvieron “misa” con la “locomotora”, designado como mediador por Mauricio Oliva. El “papi” le pasó la pelota de taquito al MP, porque dijo que ellos se llevaron los papeles, y ellos van a decidir. Será.

SOBACO. “Me la pela” tuvo reuniones en el hemiciclo con dirigentes indígenas y afroamericanos y dijo que, aunque algunos los marginan porque huelen a pata juca y a sobaco, él se siente muy feliz de reunirse con ellos... Ummmm...

SPS. “Power Chicken” aclara que todavía no ha aceptado ser candidato de Will Méndez a la Alcaldía de SPS y que eso lo decidirá más adelante con su familia.

MUJICA. Pues, hombre, Hilario, aquellos que dijimos no hallan dónde poner el dulce ante el anuncio de la venida de Pepe Mujica. Lo trae la UNAH y vendrá en abril. Antes, cuando la UPN traía a Eduardo Galeano, era romería de la izquierda de cafetín. Algunos y algunas hasta le encendían velas e incienso.

VIEJA. Lo divertido es que Mujica es un político serio, de izquierda sí, pero nada que ver con los orates trogloditas que siguen aquí. Qué bueno que viene “esa vieja está peor que el tuerto”.