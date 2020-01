BARTOLO. Caramba, compa, como dice aquel, increíble que la “people” se la siga dando en caravana a pesar de que –con eso del “tercer país seguro”- segurito no podrán pasar ni de Guatemala y México. Tan mal estará la cosa. Por cierto que allí anda otra vez Bartolo.



SOLO. El mismo Bartolo ha revelado que solo en la frontera entre México y USA hay 30 mil hondureños durmiendo y haciendo sus necesidades en aceras y calles, hay diez mil inmigrantes desaparecidos, y solo el año pasado regresaron en ataúdes 300 compatriotas y hubo 105 mil deportados.



CÓMICO. Saludes les dejó el cómico chapín y les manda a decir, hasta la vista, baby. El Indómito se reunió con él antenoche, no para darle el pésame por pasar a la llanura –y quizá al mamo- sino, para desearle suerte y agradecerle las buenas relaciones.



PESA. Otra que les deja saludes es Ana María, la peruana de la “maxi”. Se va para no volver, por razones personales y profesionales, dice, pero aquí se abrió la pesa a una de especulaciones. Algunos estuvieron dele que dele todo el santo día.



BICHINA. Lo mismito pasó cuando se fue el otro peruano y luego el brasileño. Por estar dele que dele con Ana María, hasta se olvidaron de poner el grito al cielo y de amenazar con las antorchas, si se atreven a dejar bichina a la pobre “maxi”.



LUZ. Ajá ¿Y las tijeras? La “people” quiere ver “sangre” y que publiquen el listado de los 69 grandotes que no le pagan la luz a la pobre ENEE.



POLLO. El Toty no se achicopala por el nombramiento de la interventora y ayer le mandó hasta una carta a la zarina de la SAR, para reiterarle su oferta de que le den la administración de la ENEE a la CCIC, para demostrarles –en un año- con cuántas papas se fríe un pollo... ¡Vaya, jodido!...



APEAR. Ya viene el cambio de la directiva del Congreso, menos uno. ¿Quiénes irán a quedar? Los que están, ya andan moviendo teclas en el búnker de “Netanyahu”, pero abajo hay unos que se los quieren apear.



MODA. La bulla es que la escoba se ha puesto de moda en la Amhon y que se han volado a varios empleados. Se ignora si es por orden del “chele” Cano o de mandos intermedios.



DRONES. Ante el rebrote del dengue, el Cosenza de Salud anuncia ataque a los zancudos con misiles tierra-tierra, aire-tierra y hasta con drones. A ver, dijo el cieguito.



GORRA. Cada loco con su tema. Los fans del turquito salvadoreño no han parado de darle cumbos en esas redes solo porque llegó de jeans y de gorra y con la visera para atrás, como los chavos a la toma de posesión de Giammattei. Así son felices.

AMHON. El Instituto del Transporte Terrestre y el chele Cano, como presidente de la Amhon, firman convenio para ordenar el transporte urbano en los 298 municipios del país... Jua... jua... jua... jua... jua...