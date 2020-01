CARAJO. La zarina se estrenó ayer en la ENEE con la Operación Tijera. Le cayeron a 69 grandotes que estaban peinando luz. Buena la operación, pero, mientras no manden al carajo esos multimillonarios contratos de energía, quien sabe, papa...



CALCETÍN. La prioridad, dicen, es reducir las pérdidas y recuperar la mora. Ambas son responsabilidad de EEH. Si lo que quieren, de verdad, es darle vuelta de calcetín al sistema, ya saben hacia dónde apuntar.



MODA. Esa operación corte chaleco de luz estuvo de moda en tiempos del “poder ciudadano”. Algunos, como el desaparecido Roland Valenzuela, anduvieron hasta en helicóptero con tijeras y escaleras.



CHICLES. El Indómito le dio para los chicles públicamente al Morán de la CREE, a quien nadie le cree, por pachorrudo. Dijo que tienen días de estarle pidiendo un reglamento, y neles pasteles, y le dio plazo hasta ayer al mediodía para que lo mandara.



RNP. Pleito perro en las filas refundidoras por las chambas en el RNP. El “comandante Pedro” ha denunciado que todo el pastel se lo han repartido a los parientes y queridas de diputados y dirigentes de Libre, con los mejores puestos y salarios. Será.



HIJO. Más candidatos en el gonfalón rojo-blanco-rojo. Mario Noé –que ha regresado a las filas como el hijo pródigo y como “voz de muerto”- ya ha visitado como 15 departamentos y jura que va hasta el final.



MEJOR. La otra bulla en el PL es que Suyapita es la gallina tapada del oráculo, y también se anuncia el lanzamiento de un diputado chaparrito por Cortés. Entre más se lancen, mejor. Para que vean que el PL no estaba muerto... andaba de parranda...



GIRA. Va hasta el final y esta vez no dejará que la vuelvan a sacrificar por SN. ¡Ahhh! y después del 24 de enero, cuando se lance, inicia gira de tres semanas por todos los confines de la Patria. Xiomara viene y nadie la detiene, papa...



ABUELITIS. La bulla en Tres Caminos es que el bigotudo olanchano anda con abuelitis y quién sabe que acompañe a la ex first lady en sus giras. Su nietecito se llama como él –José Manuel Zelaya- y el próximo 31 de enero cumple dos añitos. Congratulations...



ALERO. El Indómito se la dio desde ayer para chapinlandia para acompañar hoy a su nuevo alero, Alejandro Giammattei, en su toma de posesión. Se tienen que hacer un nudo, porque el turquito salvadoreño anda en otra onda y, pues, en Danielito no confía ni la Chayo.



ORDEN. Papo, para que vean ustedes lo que son las cosas, el cómico chapín todavía no ha entregado la banda –se la impondrá hasta hoy a Giammattei- y la mentada sociedad civil de allá ya está pidiendo orden de captura en su contra.



20-20. Ya está la nueva convocatoria para las becas 20-20, ha confirmado JOH, así es que, los interesados, ya están sabidos.