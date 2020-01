SAR. Cuqui anda feliz como una lombriz, porque, según le pasaron el guacho, la zarina de la SAR encabezará la junta interventora de la ENEE y, con ella, dice, no se juega.



PEAJE. La buena noticia, manda a decir Leíto, es que no habrá aumento al peaje. Solo hizo el anuncio en Palacio y no respondió preguntas de la muchachada. Parece que no anda muy contento por la decisión, pero, como donde manda capitán...



ECUADOR. En vez de nuevos leñazos al peaje, porqué mejor no supervisan el cumplimiento contractual de la concesionaria. Allá en Ecuador, donde también está Covi, en cada caseta de peaje hay ambulancias, paramédicos, bomberos, talleres mecánicos ambulantes, grúas, en fin...



FICHAJES. La bulla es que en el búnker de “Netanyahu” anunciarán hoy nuevos fichajes dentro de la estrella solitaria. De chascada, dicen, ya tienen comisiones de campaña en los 18 departamentos de la “res-pública”.



ALCALDE. Saavedra se le dio vuelta a su otrora gran alero, Víctor Flores –alcalde de Nacaome-, y lo dejó por fuera. El edil ahora buscará la reelección por el movimiento de JLM, de “voz de muerto” o de Melarita. También se podría ir con Renato.



PODER. Pura casaca eso de que el “Niño Gualaco” lo nombró director electoral del PN, aclara el Cuqui. El ex de la ENEE dice que se mantiene alejado de la política y que, por este período, mejor se hace a un lado con sus aspiraciones porque no puede competir contra el poder.



MODO. La bulla es que el adelanto de las internas viene y nadie la detiene y que la mayoría de partidos, incluidos el olanchano y varios movimientos de la estrella solitaria, ya andan en modo adelanto.



AGUANTA. Ajá, y si las primarias se adelantan para noviembre de este año, quién aguanta a los políticos a partir de febrero. Y, al que no le guste, manda a decir ON, “me la pela”.



BASTA. Olguita, la “resignada”, manda a decir que basta ya de que las mujeres solo sirvan de escalera o que solo las usen para pegar afiches. “Llegó la hora –dice- que las mujeres ganemos en política”. A ver si se oye, padre...



POLVO. El Indómito ha levantado polvo entre los banqueros por su invitación a la “people” a sacar sus ahorros si los bancos no apoyan la Ley de Alivio de Deuda. JLM, ex de la CNBS, le manda a decir que estamos en una economía de mercado y en un modelo democrático y no puede hacer eso. Será.



AHIBA. Por cierto que JOH ha puesto toda la carne en el asador –como le encanta decir a los cronistas deportivos- para echar a andar la Ley de Alivio de Deuda y ayer tuvo una kilométrica misa con los ilustres de la AHIBA. A ver qué tal le iba.



DRONES. Por culpa del general que se echaron al pico allá en Irán, aquí ahora habrá que presentar hasta la hoja de defunción, para poder usar drones.