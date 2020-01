BRAZO. Aquí ya no podrán derribar narcoavionetas. Al final les torcieron el brazo. Bien dicen que, donde manda capitán...



PEAJE. A ver si los macizos o quien sea investiga a los que negociaron ese contratito con la concesionaria de la CA-5. No se conformaron con darle el filete frito y encebollado, sino, que le dieron un cheque en blanco para que aumente el peaje cada vez que le ronque la santa gana.



SEQUÍA. Caramba, compa, como dice aquel, la misma “people” del Sinager ha advertido que la sequía le tronará este año, igual o “pior” que el 2019. Dios que nos socorra, porque, esperanzados a las nuevas represas, quién sabe, papa... ¿Y la gerente del SANAA?



TIGRA. Ajá, y en la capital, en vez de estar buscando nuevas fuentes de agua y conservar las que ya están, no ven la hora de darle el tiro de gracia a lo que queda de La Tigra.



VALE. Desde el lunes que declararon la emergencia, el “papi” debió haber anunciado la cancelación definitiva de ese proyecto habitacional en La Tigra. ¿Qué vale más, un negocio inmobiliario de unos cuantos empresarios o la vida de miles de capitalinos?



PAÍS. Casi nadie le ha parado bola a la homilía del cardenal del domingo, pero el hombre deploró que aquí no se habla de otra cosa, que quién será el candidato de qué partido, que quién se va con quién y no sé qué, que aquí que allá. Nadie le para bola a los grandes problemas de país.



LUZ. La otra cosa que se quejó el cardenal es que la “people” ya está hastiada de los desmadres de la ENEE y que pasa un gobierno, luego otro, después otro, y sigue el despelote. El hombre estaba maleado porque, para no variar, se fue la luz y tuvo que dar la homilía con una planta.



CANDELA. Los que “escriben” en esas redes sociales le han volado candela que es un contento a la pobre chepa por el individuo que mataron ayer en Tránsito. En cualquier parte del mundo la policía habría hecho exactamente lo mismo. Pero, como aquí todo se politiza.



PICO. Lo divertido es que algunos chuscos ponen de ejemplo a la chepa de la USA y allá no le amagan a nadie. Ya puede ser un cipote y hasta un niño y, si no atiende el requerimiento de un policía, lo marimbean o se lo echan al pico.



MILES. Ena Ligia Madrid asegura que en el CMH gastaron miles en financiar las marchas de la plataforma aquella y exige una auditoría. Será posible.



CUENTAS. Acaba de pasar el feriadón de la Navidad y Año Nuevo y unos bárbaros ya empezaron a hacer cuentas y números con la Semana Santa. Pobre, pueblo, pobre...



SADDAM. Vea y a los iraníes no les pase las de Saddam Hussein cuando alardeaba que si los gringos atacaban Irak, se iba a armar la “madre de todas las batallas” y, a la hora de los tiros, no aguantó ni el primer round.