PEAJE. El nuevo leñazo al peaje viene y nadie lo detiene. Pero la culpa al final no es de la concesionaria. ¿Qué culpa tienen los ecuatorianos de que haya hondureños “tan buenos” que hasta les firmaron un cheque en blanco? Pobre, pueblo, pobre...



IRAK. Cayeron por inocentes aquellos que corrieron a celebrar hasta con carrera de bombas el presunto retiro de las tropas gringas de Irak. Lero... lero... candelero...



MODA. Están de moda los movimientos sin cabeza. El comandante libreta lanzó el suyo ayer en el partido de los refundidores de la Patria. El man ha decidido formar su propia corriente, pero aclara que ni se está lanzando, ni será el candidato. ¿Entonces?



FILAS. La bulla en las mismas filas de Libre es que “Libreta” ha lanzado el presunto movimiento, molesto porque el olanchano le había prometido la primera diputación por FM, pero parece que ahora se la dará a JC, su supuesto delfín, quien corrió a hacerse a un lado y a ponerse a las órdenes de Xiomara.



TERCERÓN. El problema es que, con el asunto de la trenza, el sacrificado “Libreta” iría de tercerón, porque después del bueno de Jorgito iría una mujer. ¿Y quién creen ustedes que sería esa joven?



MISAS. Lo otro que están de moda son las misas, pero en el gonfalón rojo-blanco-rojo. LZ tuvo la suya ayer en la chola del ex del BCIE, mientras que la Gaby, el muchachito de la Humuya y el Chicas, tuvieron la suya con JLM. Será que van a endosar su candidatura. ¿Y “voz de muerto”?



CUAJAR. A otro que han columbrado en misas es a “Melarita”, solo que no termina de cuajar, y no se sabe si to be or not to be. La bulla es que ha estado en misas con el chelito Micheletti y su tío... Será.



PAPI. Calma, calma, y que no cunda el pánico, manda a decir el “papi”, porque todos sus movimientos están fríamente calculados. El alcalde de los capitalinos jura que las nuevas represas vienen y nadie las detiene. El asunto es cuándo.



SEQUÍA. Alerta temprana por la sequía que se avecina en el 2020. El propio JOH, en carne y hueso, convocó de urgencia a la “people” del Sinager para entrarle de lleno a una estrategia.



DEUDA. El Indómito le lanzó un SOS a los bancos multilaterales para que apoyen, ipso facto, la construcción de nuevas represas a través de un alivio de deuda a Honduras. No es condonación, sino, una readecuación, aclaró.



INSEP. El desempleo está que arde. La gran esperanza son los 20 mil millones de yucas que invertirán en carreteras, como lo ha anunciado el power del Insep, Roberto Pineda. Ojalá.



TIGRA. Más denuncias de Lolita Valenzuela ante el MP en contra de presuntos enemigos de La Tigra. Le han enviado, dice, tres videos en los que la amenazan por estar en contra del proyecto habitacional en la reserva forestal.