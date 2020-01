GRACIAS. Fructífero encuentro cercano del tercer tipo entre el Indómito y el presidente electo de chapinlandia, ayer, allá en sus dominios de Gracias. Contento JOH, porque Giammattei es un hombre muy campechano, entrador y con las mejores intenciones de estrechar sus vínculos con Honduras.



AVIÓN. Por cierto que, por culpa del mal tiempo, Alejandro Giammattei estuvo más de dos horas dando vueltas con su avión alrededor de Gracias hasta que logró aterrizar. Hablaron como cuatro horas y ya habían tenido sus primeros acercamientos cuando Pedro Sánchez -que ayer fracasó en formar gobierno- los invitó en Madrid al Santiago Bernabéu.



GLOBAL. Honduras sale reventada en el Informe Global sobre Democracia y su único consuelo es Haití. “Estamos jodidos todos ustedes”, como dice aquel.



PAPI. El “papi” anduvo el fin de semana en Olanchito, pero aseguran que no andaba en campaña con el movimiento sin cabeza, sino en el cumpleaños de Milton Puerto...Ummmm...



PESA. Acaba de arrancar el año y en lo que queda del PL ya se abrió la pesa. Federico está convocando para hoy, a las 4:00 de la tarde, para volver a lanzar a LZ, su alero opusdeísta.



BOMBA. Will Méndez se le ha atravesado en el camino al olanchano y anda regando la bomba de que en Libre hay una dictadura con eso de la candidatura de Xiomara.



MES. Por cierto que la ex first lady está convocando -desde ahora- a una conferencia de prensa para el 24 de este mes. Ese día, según las malas lenguas, oficializará la aceptación de la candidatura por Libre.



PONGA. Para que vean ustedes la doble moral de la izquierda de cafetín, aquí andan brincando en una pata de la felicidad por la ponga que los chavistas le hicieron ayer al pobre Guaidó, a quien no dejaron ni entrar a la asamblea.



EVO. En Bolivia está perra una investigación sobre el financiamiento a partidos afines a Evo, cuando el hombre era el amo y señor, y ya salió embarrado Unidos Podemos, de Pablito Iglesias, y otros partidos de izquierda de CA...Ummmm... Con razón ha sido lloreta por la reventada que le dieron a Evito.



MAÍZ. El Morán de la CREE, a quien nadie le cree, anda en abierta campaña implorándole al Congreso que le dé viento al contrato de los 240 megas que batearon en las últimas sesiones de diciembre. La bulla es que varios diputados(as) votaron en contra porque no les regaron maíz... Será posible.



DOCENA. La ola de suicidios está que arde. Solo el fin de semana hubo otros dos, uno en Taulabé y otro en Danlí. Acabamos de arrancar el año y ya va una docena. Más de dos diarios.



ICF. El chiste de hoy: La “people” del ICF jura que 2020 será el año de la reforestación y que restaurarán 80 mil hectáreas de bosque. Jua...jua...jua...jua...jua...