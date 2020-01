CARAVANA. Bartolo jura que no hay tal nueva caravana, como aseguran allá en México y los chuscos que no tienen que hacer, y que “escriben” en esas redes sociales. Allá los papos y carretas que se sigan yendo en caravanas. Allá están todos esperando asilo en albergues-cárceles en México.



MEJOR. Ni tosió el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. El mundo será un mejor lugar sin él, asegura Trump.



PELOSI. Solo la Pelosi no hace ni deja hacer. La seño anda enojada porque Trump no le pidió permiso para abatir al general. Y será que Obama le pidió permiso al Congreso para hacer lo mismo con Bin Laden.



FINAL. Brinco y medio el de “Shaolín” y su movimiento “5 de Julio” por el anuncio de JB sobre la candidatura de Xiomara. El “alero” del pronosticador manda a decir que no aceptan imposiciones y que van hasta el final.



PESA. Otro que no tarda en brincar de a metro es Will Méndez. El expower del Ciprodeh dice que ya es tiempo que de que en Libre se abra la pesa, y que la familia Zelaya le dé chance a otros, y también asegura que va hasta el final.



JLM. Allá en la zona de occidente columbraron a JLM, del movimiento “Vamos Juntos” del PL, reunido con alcaldes y con el diputado Juan Carlos Elvir. Para que vean que el muchacho no para. ¿Y “voz de muerto”?



LENGUAS. Cuentan las malas lenguas que en los próximos días podrían aparecer otras candidaturas en el gonfalón rojo-blanco-rojo, incluida la de un periodista televisivo –que no es ni EM ni RV- y la de un diputado chaparrito por Cortés. A ver, dijo el cieguito.



PAC. La Alvarenga ha vuelto a la carga en contra de su “líder”, el señor de la televisión, a quien acusa de haberse quedado con la deuda política del Pac.



COPIAS. La Alvarenga ha interpuesto su denuncia ante el tribunal de cuentos y pide que le hagan una auditoría a SN sobre el manejo de 16 millones 637 mil 451 yucas con 22 centavos... ¡Ahhh!, y adjunta copias de los cheques que le dieron los trillizos del otrora TSE... Será.



BOSQUES. Nuevas amenazas han denunciado ayer ante el MP Lolita Valenzuela y demás defensores de La Tigra. El clavo se lo echan a las compañías que quieren convertir en cemento los bosques de la reserva forestal.



PRUEBAS. Por cierto, los defensores de La Tigra aseguran que tienen pruebas de que empresarios inmobiliarios le mandaron a zampar fuego a los bosques aledaños a Santa Lucía y Valle de Ángeles, para justificar la construcción de proyectos habitacionales... Será posible.



DENGUE. Acaba de arrancar el año y ya se reporta el primer palmo por dengue. Los que no se comen la tortilla así nomás creen que a la señora le quedó muy grande la camisa. La “people” de Copeco se ha tenido que echar el trompo a la uña con las fumigaciones y otras hierbas.