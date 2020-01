SUBSIDIO. Que nadie se aflija ni se afloje, manda a decir JOH, porque la Vida Mejor subsidiará el leñazo que la “people” de la CREE, a quien nadie le cree, le acaba de asestar al sector residencial. ¡Vaya, hombre!...



TIROS. Pero los microempresarios juran y perjuran que eso es puro “espejismo” y que, a la hora de los tiros, todos pagarán los platos rotos por el nuevo trancazo. Será posible.



MUELAS. Cuentan las malas lenguas que es más fácil que el “resignado” de El Hatillo sea el candidato cachureco a que la bichina –como le dice Jary a la “maxi”- siga como está. El nuevo convenio viene y nadie lo detiene, pero, sin dientes ni muelas.



VOTO. No hallan qué inventar. Unos chuscos andan con la onda de que el uruguayo de la OEA ya le dio el visto bueno al borrador de la “maxi”, a cambio del voto de Honduras a su reelección y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté. ¡Qué lenguas!...



LEY. Por más que el Indómito habla y empuja –de buena fe- esa Ley de Alivio de Deuda, parece que ni en los institutos de previsión se oye, padre... La Doblado del Injupemp, que es alta funcionaria del mismo gobierno, hasta ahora solo ha sido pajarita.



CARA. Ajá, y si la misma “people” del gobierno no da el ejemplo, con qué cara le van a exigir a las cooperativas, bancos y a los otros institutos de previsión que corran a aliviarle la deuda a los afiliados de la Andeph y trabajadores en general. Hay que ser serios.



PLEITO. En esos chambres juran que en el CNE hay un pleito perro, porque resulta que la Rixi no ha convocado a sesiones, molesta porque no le quieren nombrar como director electoral al exjefe de campaña de Nasralla... Será posible.



TROMPO. Xiomara ya aceptó volver a echarse el trompo a la uña con la candidatura de Libre, asegura JB, el “alero” de JC. Eso sí: JB jura y perjura que esta vez no permitirán que la vuelvan a sacrificar.



MAGOS. Ya viene el Día de los Reyes Magos y algunos chuscos no pierden las esperanzas de que Melchor, Baltazar y Gaspar traigan de regalo nuevas caras en la Vida Mejor. A ver, dijo el cieguito.



PEAJE. Nuevo leñazo de la concesionaria del peaje, pero Edgardo Menéndez manda a decir que ahora le pela el eje, porque ellos simplemente le pasan el leñazo a las empresas. Ajá, y adivinen ustedes, con quién se la sacarán los empresarios.



CHON. En los gimnasios hasta asustan y a algunos les ha salido el sisimite, la sucia, el cadejo y el padre sin cabeza, pero, ya van a ver la otra semana. En un día quieren bajar la tamaleada y la torrejeada de todo diciembre. Como no, chon...



ORO. El chiste de hoy: El sindicato de Hondutel espera que el 2020 sea el “año de la recuperación” de la otrora gallinita de los huevos de oro... Ja... je... ji... jo... ju...