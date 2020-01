GRACIAS. El Indómito recibió ayer el 2020 tranquilo y sereno, como el Brujo de La Paz, en sus dominios de Gracias, junto a la Primera Dama y familia, donde también pasaron la Noche Buena, comiendo tamalitos de ticuco, pupusas de loroco, piernita horneada, cafecito, en fin...



CREE. Pues, hombre, Hilario, los ilustres de la CREE, a quien nadie les cree, le dieron ayer la más cordial “bienvenida” al 2020 con otro leñazo a las tarifas de la ENEE, de casi tres por ciento en el sector residencial, y se llevarán en la chalana a más de 1.8 millones de abonados.



EEH. Vale que el muerto siempre le cae a la EEH y, cuando no son los colombianos, el clavo se lo echan al Cuqui. Allí solo que le tiren la pelota a Leo.



RELOJ. Dicho y hecho, en la excapital le tronó, con las doce campanas del reloj más antiguo de América. Cientos de hondureños y extranjeros le dieron la bienvenida al 2020 con el conteo regresivo en Comayagua.



BOLA. Vieran cómo le pararon bola a la prohibición de la AMDC sobre la quema de pólvora en la capital. No retumbó más a las 12 de la noche, porque no retumbó más. Para qué pierden el tiempo con esas ordenanzas.



2020. Primer incendio forestal de 2020, otra vez en El Hatillo. La “bienvenida” del año. Iniciamos con pie izquierdo. Ojalá y no sea el preludio de que este año será “pior” que el 2019. ¿Y el ICF? Ummm... Qué esperanzas, papa...



SUICIDIO. Primer día del año y también el primer suicidio. Así iniciamos el 2019 y todo el año fue cantidad de palmados por su propia mano. A ver cuándo Alba Consuelo lanza una campaña de salud mental. A ver, dijo el

cieguito.



TÍO. En Time Square columbraron a unos “izquierdistas” con calcetines de seda de estas latitudes, dándole el “welcome” al 2020, con el sombrerito de copa del Tío Sam. A Comayagua no le tiran ni de aquellos que dijimos.



FONDO. El 2019 se despidió con el culebrón de la “maxi” como telón de fondo y todos los caminos indican que seguirá en la cartelera en el arranque de 2020. Que la “maxi” por aquí, que la “maxi” por allá, y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté.



CANJE. Los de la coalición defensora de los macizos han vuelto a la carga, para exigir que procedan, ipso facto, al canje de notas y que se dejen de paja con tantas comisiones.



LOMO. La “people” de la coalición pide que cuidadito tocan a los ufecic ni tan siquiera con el pétalo de un clavel, pero la “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex, que los “Sherlock Holmes” macizos ya andan con las coronas en el lomo... Será...



CCIC. El Toty madrugó ayer a pedirle a los ilustres de la Vida Mejor, a nombre de la CCIC, que en este 2020 combatan, como Dios manda, la corrupción y la impunidad, y administren bien el pisto del pueblo.