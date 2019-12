2019. Pues, hombre, Hilario, se fue el 2019. Los que llevan las estadísticas de los palmados le mandan a decir que no lloro porque te vas, sino, porque no te has ido, esto por el aumento de los homicidios y de las masacres este año. También los suicidios.



TRONAR. En Comayagua le va a tronar esta noche con las 12 campanadas. En la excapital juran que solo NY, la capital del “Honduras canta”, les iguala con la bienvenida del Año Nuevo. Se esperan más de 25 mil turistas entre catrachos y extranjeros.



BICHINA. Si la “maxi” nació sin dientes en este primer período, en el segundo, no tendrá ni encías, manda a decir Jary. O sea que ahora será bichina… Los corruptos, dice, “se salieron con la suya”. Será posible.



LISTO. Antes del 17 de enero estará listo el mamotreto que regirá la “nueva maxi”. Tendrá tantas páginas, que será igual y más gordo que el presupuesto. Ahora tendrán que entrenar hasta a los agentes de tránsito, que no aparecen por ningún lado, ni para remedio.



LIMPIA. La “nueva maxi” dejará sin chamba hasta a los trillizos del elefante rosado conocido como “Política Limpia”. El Almagro y compañía ahora pondrán a los peruanos a que le cuenten las costillas a las campañas políticas.



PISTO. El señor de la tele le manda a decir a sus contribuyentes de la USA y de España que ya se le terminó el pisto que le mandaron y que, por favor, le manden más, no importa si un dólar, cinco, veinte, cien dólares, mil, un millón.



DERECHO. Otro sapo al agua en el gonfalón rojo-blanco-rojo. Un grupo de viejitos acaba de lanzar a Luis Alonso Maldonado Galeas, excomandante del Ejército. Tiene derecho el hombre. A ver, dijo el cieguito.



GIRA. Quien mira a “voz de muerto”, pero no ha parado en plena temporada navideña. El exministro de Defensa del olanchano ha andado en gira por varios municipios de la “res-pública”, y también ha estado muy ocupado, enviando saludos navideños y de Año Nuevo.



BASE. Otro que no ha parado es JLM, el delfín de la Gaby y del otro Montoya. JLM, que pasa espadeando con los zelayistas del CCEPL, también ha andado en giras y realizando convivios con dirigentes de base colorados.



PINU. En lo que queda del Pinu han lanzado la candidatura a la guayaba de la bailarina. O sea que ya no vuelve al hemiciclo. Buena candidata presidencial Doris. Pero primero tiene que enfrentarse a Memo Valle en las primarias.



PARTE. A ver si el movimiento feminista de catrachilandia apoya a la bailarina. Ha sido parte de la lucha, pero, como dicen que las principales enemigas de las mujeres, son las mujeres. A ver, dijo el cieguito.



5,500. Feliz, como una lombriz, el Toty por los 5,500 millones que dejarán las remesas este año. Más que el café, maquila, turismo, telefonía, en fin...