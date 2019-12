CUENTA. Ajá ¿y la “maxi”? To be or not to be. A partir de mañana, cuando el reloj de Comayagua toque las doce campanadas, se iniciará la cuenta regresiva para que los macizos pasen a “mejor vida” o para que los resuciten, como a Lázaro. Será.



PAPI. A otro que se le inicia la cuenta regresiva para que le dé el sí o el no al movimiento sin cabeza es al popular “papi”. To be or not to be. Algunos de sus amigos le aconsejan que mejor siga en la AMDC, pero el talibán quiere que se aviente.



VIEJOS. Esos asesores del “papi” ya no hallan qué inventar. Para mañana está terminantemente prohibido reventar los tales años viejos, pero solo si lo hacen con pólvora... Ja... je... ji... jo... ju...



PESO. Sigue el “maiz” a peso. Ahora es que cada fin de semana hay una “buena nueva” en esos centros penales. Este weekend hubo otra fuga, esta vez en el mamo de La Paz. ¿Y los RoboCop?



VISITA. Muy contento Wilson José, dentro de lo que cabe, por la visita del Indómito y de la “first lady” en Fundaniquem. Lo bueno es que la recuperación va viento en popa. La pareja presidencial le reafirmó todo su apoyo –moral y metálico- para que siga adelante con el duro proceso.



HORA. La bulla es que el valiente Quintín también ha apoyado a la familia de Wilson José para su recuperación y que, desde el día del acto criminal, ha estado encima. Ha llegado la hora de que pongan en su sitio al tal “bastión del sur”, en conjunto con la Fusina.



BASES. Mauricio Oliva no ha parado en toda la temporada navideña –y ahora de Año Nuevo- en convivios con sus bases azulejas, con las que compartió ayer tamalitos y torrejitas en El Triunfo, Choluteca.



OREJAS. Cuenta “Netanyahu” de una dirigente de base que le dijo que se cortaría una oreja si le pavimentaban la calle de su comunidad, en el sur, se la pavimentaron, pero “allí anda con sus dos orejas”.



CALLEJAS. Cuentan que Callejas ha vuelto a cuidados intensivos y que no pasó bien la Navidad. Su primito del alma ha confirmado que su salud no está nada bien y que la neumonía no para.



GRILLO. Los Necios, de El Grillo, tuvieron su congreso marxista el fin de semana, con la hoz, el martillo, y la imagen de Evo. Congratulations...



ARMAS. La bulla es que en enero viene otra caravana. Quiénes serán, esta vez, los genios que la promueven. Dándole más armas a Donald Trump para que apriete más las tuercas. Allá están, en albergues-cárceles, todos los que se fueron. Y, el que no crea, que le pregunte a la mentada “Lady Frijoles”.



PÍO. Por cierto, en un albergue-cárcel de Jalisco anduvo de visita, en Navidad, el diputado JC, haciendo puntos con los migrantes. Les prometió el sol, la luna y las estrellas, pero del señor Trump no dijo ni pío, por miedo a que lo desvisen.